Kontrollálhatatlanná vált a migránsbűnözés Svédországban

Anders Thornberg svéd országos rendőrfőkapitány szeptember 30-án sajtótájékoztatót hívott össze, hogy helyzetjelentést adjon a bevándorlással kapcsolatos súlyos, lövöldözésekkel és robbantásokkal járó bandabűnözésről, amely idén minden eddiginél több emberéletet követelt.

Thornberg azzal kezdte, hogy felsorolta a csak az elmúlt néhány napban történt lövöldözéseket, amelyek a bűnbandák között törtek ki, köztük egy olyan esetet, amely egy tömegközlekedési eszközön történt, és ahol csak a szerencsének köszönhető, hogy senki sem sérült vagy halt meg.

Idén 48 embert lőttek agyon, és úgy tűnik, hogy az év hátralevő részében sem fog csökkenni az ilyen esetek száma. Mi a rendőrségen úgy látjuk, hogy különösen súlyos a helyzet. A bevándorlóbandákkal kapcsolatos bűnözői csoportok által alkalmazott erőszak Svédországban mostanra olyan méreteket öltött, amilyeneket korábban még nem láttunk

– mondta a rendőrfőkapitány, aki kijelentette, hogy nemcsak a megölt emberek száma magasabb, mint valaha, hanem a lőtt sebek és a lövöldözések száma is emelkedik.

A rendőrfőkapitány szerint szintén egyre nagyobb méreteket öltenek és nagy pusztítással járnak a bandák terrorszerű robbantási akciói is. A bevándorlóbandák egyre komolyabb, gyakran katonai jellegű fegyverekhez jutnak hozzá, ami Thornberg szerint az egyik oka annak, hogy egyre több ember hal meg a támadásokban.

Thornber egy ördögi spirálra is figyelmeztetett, amelynek következtében egy területen a gyakran előforduló súlyos erőszak normalizálódik, így egyre több ember lépi át azt a határt, amikor úgy gondolja, hogy a konfliktusok során jogosan folyamodhat lőfegyver használatához.

A rendőr arra is rámutatott, hogy jelenleg több érzékeny terület is vörös zónában van, ami azt jelenti, hogy ezeken a területeken különösen intenzív háborúskodás folyik a kábítószerpiac ellenőrzéséért. A rendőrség általános értékelése szerint ez a tendencia tovább fog fokozódni, még a kisebb városokban is. A legkockázatosabbnak ítélt régiók jelenleg Stockholm déli és keleti része, ahol az etnikailag szegregált, úgynevezett kockázatos területek találhatók.

A svéd rendőrség fokozni fogja nemzetközi együttműködését más országok rendfenntartó szervezeteivel is. A rendőrfőkapitány arra is felhívta a lakosság figyelmét, hogy nem várhatják el, hogy a mindennapi bűncselekményeket hosszú ideig vizsgálják, hanem el kell fogadniuk, hogy a nyomozásokat azonnal le fogják zárni, ugyanis a súlyos fegyveres bűncselekmények elleni küzdelemre több forrást kell biztosítania a hatóságoknak.

A rendőrség szigorúbb fellépése azonban már nem tud segíteni azon a buszsofőrön, akinek kővel verték be a fejét. Egy eritreai állampolgár, aki nem tudta elfogadni, hogy jegyre van szükség ahhoz, hogy busszal utazzon, egy nehéz kővel dobta meg a sofőrt. A migránst most több bűncselekmény miatt ítélték el, de nem toloncolják vissza a hazájába, hanem Svédországban fog kezelést kapni, ugyanis mentális betegséget állapítottak meg nála.

Még áprilisban történt, hogy a 23 éves Desale Alemseged, aki 2014-ben érkezett Svédországba, nem volt hajlandó kifizetni a jegyet, ehelyett fogott pár nagy követ, és a buszsofőr fejéhez vágta. Az esetet a busz térfigyelő kamerái rögzítették. A buszsofőrt fejsérülésekkel kellett mentővel kórházba szállítani. A sofőr elmondta a rendőrségnek, hogy ha a kő az arcán vagy a halántékán találta volna el, nem élte volna túl a támadást.

A rendőrségi kihallgatáson az eritreai tagadta a vádakat, szerinte más, hasonló magasságú és korú emberek is támadhattak a sofőrre. A migráns azzal is védekezett, hogy a kérdéses időpontban pizzát evett, illetve a buszra várva egy muszlim pappal is találkozott. Amikor a kihallgató megmutatta a busz térfigyelő kamerájának felvételét, a férfi azt válaszolta, hogy lehet, hogy valaki más volt, majd azt állította, hogy szexuális kapcsolatot létesített a sofőrrel.

Szeptemberben a göteborgi kerületi bíróság végül úgy határozott, hogy Desalet elítélik hivatalos személy elleni súlyos erőszak, testi sértés és kábítószerekkel kapcsolatos bűncselekmények miatt. Ugyanakkor felmentik a lopás és molesztálás kísérletének gyanúja alól. A bíróság igazságügyi pszichiátriai szakvéleményt is beszerzett, amely szerint a migráns súlyos mentális zavar hatása alatt követte el a bűncselekményeket, ezért úgy vélték, hogy az igazságügyi pszichiátriai kezelés különleges feltételes szabadlábra helyezéssel megfelelő szankció.

Borítókép: Svéd rendőr kísér újonnan érkezett menedékkérőket a malmői Hyllie pályaudvar egyik peronján (Fotó: MTI/EPA/TT/Johan Nilsson)