Lapozó: Előre hozott választás Dániában

Rendszeres áramszünet várhat Helsinki lakosaira

Amennyiben Helsinkiben áramszabályozásra lesz szükség, akkor a háztartásokban lekapcsolják a szolgáltatást, azaz a város összes társas- és családi házának ellátása szünetel majd, írja a finn közmédia. Ha a Fingrid hálózati szolgáltató úgy ítéli meg, hogy nincs elég kapacitás a rendszerben, akkor kiadja az utasítást az áramszolgáltatóknak, ezután pedig 15 percen belül elmehet az áram a fővárosban. A társaság munkatársa szerint ilyen esetekben kétórás regionális áramszünet jöhet, amelyet legalább kétórás folyamatos szolgáltatás kell hogy kövessen.

„Ha szükséges, egy nap többször is lekapcsolható az áram” – mondta el Arto Piispa, aki ezt azzal indokolta, hogy a társadalom számára kritikus alapszolgáltatásokat biztosítani kell, így például a kórházak, mentőszolgálatok, a parlament és a minisztériumok működését.

Kiemelte, hogy ha az ügyfelek áramfogyasztását nem korlátozzák áramhiány esetén, fennáll annak a veszélye, hogy a teljes finn villamosenergia-rendszer több órára összeomlik. Piispa emlékeztetett arra, hogy a villamosenergia-társaságok a közös skandináv villamosenergia-piacon működnek.

Ez azt jelenti, hogy Finnország áramellátását is érinti, ha például Norvégia vízkészletei alacsonyak, mert akkor a vízierőművek nem termelnek eleget. Jelenleg azonban a helyzet több okból is érzékenyebb, mint korábban. Az Olkiluoto 3 atomreaktor üzembehelyezése 13 évet késett, és a jelenlegi tesztüzemben is voltak fennakadások.

Az ország nettó importja 2021-ben 21 százalék volt, de az európai energiaválság miatt a részarány nem biztos, hogy fenntartható. Piispa szerint ugyanakkor nincs ok a pánikra, ha a lakosság spórolni tud a legnagyobb áramfogyasztású időszakokban, jellemzően reggel 8 és 10, valamint a kora esti órákban, akkor elkerülhető lesz az, hogy lekapcsolják a szolgáltatást.

Forrás: Yle

Több száz afrikai migráns árasztotta el a spanyol tengerpartokat

A spanyol csendőrség és a tengeri mentőszolgálat összesen 350 illegális bevándorlót húzott a szárazföldre, akik 16 csónakban összezsúfolva utaztak. A legtöbben a Kanári-szigeteken, valamint Mallorcán, Cádizban, Granadában, Almeríában és Alicantéban kötöttek ki.

Lanzarotéba 129-en érkeztek, idén pedig már összesen 4919 embert mentettek ki csak ezen a szigeten. A Baleár-szigetekre nyolc hajó érkezett 131 bevándorlóval, ők 1490 főre növelték a 2022-ben partra húzott migránsok számát a régióban.

Andalúziában elsősorban marokkói férfiakat húztak szárazföldre, akik közül többen megsérültek, miután kiugrottak a csónakból a mentés előtt. Almeríában kilenc észak-afrikai kötött ki, köztük kiskorúak, az alicantei Santa Polában pedig algériai származású emberek kértek menedéket.

A migránstömeg azután ért partot, hogy az elmúlt hétvégén a spanyol hatóságok egy több mint 30 főt szállító csónakot vontattak a gran canariai kikötőbe, ami kilenc napja hánykolódott a tengeren. Az utasok közül mindössze egy férfi élte túl a viszontagságos körülményeket.

Forrás: vozpopuli.com