Lapozó: Norvégia Oroszországgal tárgyal

Statisztikájuk szerint legalább félmillió szavazó változtatna korábbi véleményén és döntene úgy, hogy ezúttal a bal helyett a jobboldalt állítaná a dél-európai ország élére.

Az El Español című lap vasárnap közzétett felmérése hasonló eredményeket mutat, sőt. Az ő adataik szerint Feijóo előnye Sánchezhez képest elérhetné a 38 parlamenti helyet: a Néppárt 131, a szocialisták pedig 93 mandátumot szerezhetnének, amennyiben most tartanák meg a választásokat. Az El Mundónak válaszolók még inkább jobbra húztak: a náluk leadott válaszok szerint a jobboldal 138 helyet szerezhetne meg a parlamentben. Spanyolországban eredetileg 2023 decemberében tartanák meg a választásokat, de többször felvetődött már annak előrehozatala a kormányváltás érdekében.

Forrás: Ondacero.es

Lukasenka elismerte Fehéroroszország részvételét az orosz–ukrán háborúban

Fehéroroszország hivatalos vezetője, Aljakszandr Lukasenka elismerte országa részvételét Oroszország Ukrajna elleni háborújában – írta a Belta fehérorosz hírügynökség október 4-én, kedden.

Ami az ukrajnai különleges katonai műveletben való részvételünket illeti, abban részt veszünk. Nem titkoljuk ezt. De nem ölünk meg senkit. Nem küldjük sehova a csapatainkat. És nem szegjük meg kötelezettségeinket

– mondta Lukasenka. A vezető kiemelte, hogy Fehéroroszország azért vesz részt a háborúban, hogy megakadályozza a konfliktus átterjedését Fehéroroszország területére.

Másodszor pedig azért [veszünk részt a műveletben], hogy megakadályozzuk a Fehéroroszország elleni támadást Lengyelország, Litvánia és Lettország felől a különleges katonai művelet leple alatt

– tette hozzá Lukasenka. Ezt megelőzően az ukrajnai orosz invázió hét hónapja alatt Lukasenko tagadta Fehéroroszország részvételét a háborúban. Mindeközben az ukrán védelmi erők a Fehéroroszországgal közös államhatár védelmének megerősítésén dolgoztak.

Forrás: Ua.korrespondent.net

Norvégia Oroszországgal tárgyal

Két hét múlva indul a norvég és orosz hatóságok tárgyalása, a találkozó témája a halászat lesz. Az ukrajnai háború és az Oroszország elleni szigorú szankciók ellenére az orosz vonóhálós hajók több milliárd korona értékű halat rakhatnak ki jelenleg is a (nem EU-tag) Norvégiában, és a találkozón megállapodás születhet a jövő évi halászat részleteiről, amely ötszázezer tonna tőkehalra vonatkozik. A találkozó digitális formában valósul majd meg, és a két ország államigazgatásának több vezetője is részt vesz majd rajta. Bjørnar Skjæran halászati miniszter azt mondta, hogy szorosan követi a fejleményeket, de nem lát okot az együttműködés visszavonására. Skjæran érvelése szerint a fenntartható gazdálkodás elengedhetetlen a kormány számára. Hangsúlyozta, el kell kerülni a korábbi halválságokat, utalva a heringállomány megcsappanására a 60-as években és a tőkehal-válságra a 80-as években.

Ugyanakkor többen aggodalmuknak adnak hangot, mert szerintük az orosz hajók jelenléte a térségben biztonsági kockázatot rejt magában. Jonas Gahr Støre miniszterelnök hétfő este azt mondta, hogy az orosz hajók továbbra is kiköthetnek a norvég kikötőkben.

Bár az ország más részein fokozták a biztonságot, Støre úgy véli, hogy körültekintően ellenőrzik a halászhajókat is. Norvégia és Oroszország halászati együttműködése 70-es évek közepéig nyúlik vissza, amely elsősorban arról szól, hogy az országok közösen egyeznek meg kvótákban a fenntartható halászat érdekében, valamint kutatásban és ellenőrzésben is együttműködnek. A szerződés értelmében orosz hajók norvég gazdasági területeken is halászhatnak.