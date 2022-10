Lapozó: Negyvenmillió euró pluszköltséget okoz az energiaválság egyes belga iskoláknak

Rendkívül kevés katalán vett részt a függetlenségi mozgalom idei rendezvényén

Hétvégén ünnepelték a legutóbbi, 2017-es alkotmányellenes népszavazás évfordulóját Katalóniában. Barcelonában a Diadalívnél szervezett rendezvényen azonban mindössze 11 ezer ember vett részt. Az alacsony részvételi arány egyrészt Katalónia kormányának jelenlegi válsága, valamint a függetlenséget támogató politikai formációk megosztottsága miatt következhetett be. A felvonulók egy része a Pere Aragonés vezette kormány lemondását követelte. A 2017-es referendum után a függetlenséget kikiáltó, majd Belgiumba menekült Carles Puigdemont volt katalán vezető ugyanakkor teljesen más bánásmódban részesült. A jelenlévők tapssal és bátorító szlogenekkel köszöntötték, amikor videóhívás segítségével bekapcsolódott a rendezvénybe. Puigdemont távozása óta a függetlenségi mozgalom évről évre veszít erejéből a politikai instabilitás miatt. Már a szeptemberi Katalónia napja nevet viselő regionális ünnepségen is alig több mint százezer ember vonult fel, miközben 2017-ben még több mint 330 ezren voltak kíváncsiak a barcelonai eseményekre. Pere Aragonés republikánus elnök kormánya múlt héten került súlyos válságba. Koalíciós partnere, a Junts per Catalunya (Együtt Katalóniáért) egy bizalmatlansági indítványhoz hasonló eljárást készült kezdeményezni ellene, amiről nem tájékoztatták, ezért azonnali hatállyal menesztette a párt legfőbb vezetőjét, Jordi Puignerot. A Junts szerint Aragonés nem teljesíti a kormányalakításnál kötött függetlenségi megállapodásokat, ezért készültek a politikai támadásra. Aragonés a hétvégi évfordulón nem beszélt a kormányválságról, korábban viszont azt mondta, hogy amellett, hogy újjá kell építeni a bizalmat, szeretné, ha az eddigi koalíciós partnerrel folytathatná tovább a kormányzást.

