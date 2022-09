Lapozó: Svédország téli áramszünetekre készül

Finnország lezárta az orosz határt

Péntektől nem léphetnek be orosz turisták Finnországba, és nem utazhatnak tovább más schengeni országba sem, jelentette be az ország kormánya. A finnek a határzár mellett több százezer, orosz állampolgároknak kiállított vízumot is érvénytelenítenek.

„A balti-tengeri gázvezetékeknél történt robbanások és az ukrajnai úgynevezett „népszavazások” felgyorsították a kormány döntését” – mondta el Pekka Haavisto külügyminiszter a sajtótájékoztatón. A tárcavezető kijelentette, humanitárius vagy mededékkérelmi okokból be lehet majd utazni, azaz a rendelkezés nem teljes határzárat jelent. Azok, akik családjukhoz, dolgozni vagy orvosi ellátás céljából érkeznek Finnországba, humanitárius vízumot kaphatnak, amelynek bevezetését még vizsgálja a tárca. A határozat péntekre virradóra lép hatályba.

Forrás: Yle