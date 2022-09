Lapozó: Válságban a katalán kormány

Az olasz jobboldal előretörése aggodalommal tölti el Joe Bident

– Nem vagyok optimista az olaszországi választások után. Az egész világot, így az Egyesült Államokat is veszély fenyegeti

– kommentálta Joe Biden amerikai elnök az olasz jobbközép győzelmét egy washingtoni jótékonysági eseményen. Olasz sajtókommentek szerint az elnök a november 8-án esedékes időközi választásokra utalt, amelyen nagy valószínűséggel a republikánusok többségre tehetnek szert mind a képviselőházban, mind pedig a szenátusban.

Források: Affaritaliani.it, agi.it

A terhesség 14. hetéig engedélyezik mostantól a gyógyszeres abortuszt Katalóniában

Katalónia az első olyan autonóm közösséggé vált Spanyolországban, ahol már a terhesség 14. hetéig lehetővé teszik a nőknek a sebészi beavatkozás nélküli terhességmegszakítást a korábbi 9. heti helyett. Josep Maria Argimon, a katalán kormány egészségügyi minisztere bejelentette, hogy a gyógyszeres módszert a kórházakban kínálják majd fel a nőknek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a végső döntést minden esetben az abortuszt kérő kismamákra bízzák majd.

Az új katalán terhességmegszakítási protokoll ajánlásokat tartalmaz a fájdalomcsillapító kezelésekre vonatkozóan, de tippeket ad arra is, hogy a terhességmegszakítási eljárások hogyan legyenek a lehető legkevésbé invazívak.

Utóbbi érdekében kockázatcsökkentő modelleket is megfogalmaztak. A katalán egészségügyi minisztérium szerint a gyógyszeres abortusz előnyei közé tartozik, hogy ez hasonlít leginkább a természetes úton végbemenő vetélésre, ráadásul a terhes nők családtagjaik kíséretében is elvégezhetik az abortuszt. Amellett, hogy ezáltal el lehet kerülni a műtétet és az általános érzéstelenítést, a kisebb szövődmények kockázatát is csökkenthetik. Argimon kiemelte azt is, hogy Spanyolország többi régiójához képest Katalóniában sokkal több helyen érhető el az abortusz, más közösségek csak korlátozott hozzáférést biztosítanak az önkéntes terhességmegszakításhoz.

Forrás: Rtve.es

Az ukránok legnagyobb csalódása Oroszország büntetlensége lenne

Egy ukrán közvélemény-kutatás eredményei azt mutatják, hogy az ukránoknak a háborúval kapcsolatos legnagyobb csalódás az lenne, ha Oroszország büntetlenül úszná meg az elkövetett háborús bűncselekményeket. Ezt válaszolta a válaszadók 65,8 százaléka a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézetnek, amely a CASE Ukrajna Társadalmi-gazdasági Kutatóközpont megrendelésére végzett kutatást. A második helyen a Magas szintű korrupció (36,3 százalék), a harmadik helyen pedig az Alacsony életszínvonal, szegénység (34,6 százalék) válaszlehetőség áll. A negyedik helyen az Ukránok milliói külföldre költözése áll (24,7 százalék), az ötödik helyen pedig az Oroszok és fehéroroszok bevándorlása Ukrajnába (19 százalék) szerepel.