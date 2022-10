Lapozó: Olaszországban az utcán égetik a villany- és gázszámlákat

Hat százalék marad a villany és a gáz áfája Belgiumban

Érvényben marad Belgiumban az áram és a földgáz 6 százalékos áfája, jelentette be Frank Vandenbroucke szövetségi szociális miniszter. A kedvezményes általános forgalmi adó mértékét a belga kormány márciusban csökkentette 21 százalékról 6 százalékra, hogy segítse a háztartásokat a megemelkedett energiaárak miatt.

Az áfacsökkentés eredetileg szeptember 30-ig, majd a hosszabbítást követően 2022 végéig maradt volna érvényben. A hétfői kormánydöntést követően azonban a kedvezményes áfa újabb határidő nélkül marad hatályban, véglegessé válik.

A szövetségi kormány ugyanakkor nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy jövő tavasszal – amikor az energiaárak várhatóan ismét elfogadható szintre csökkennek – a villany és a földgáz fogyasztói árát ismét magasabb jövedéki adó terheli majd.

Forrás: brusselstimes.com

Már 416 ukrán gyermek vesztette életét a háborúban

Ukrajnában több mint 1200 gyermek sebesült meg az orosz–ukrán háború következtében. Eddig 416 gyerek vesztette életét, és további 784 pedig megsebesült – számolt be az Ukrán Főügyészség október 3-án. A jelentés szerint ezek a számok még nem pontosak, jelenleg is azon dolgoznak, hogy az aktív harcok övezetében is megállapítsák az áldozatok pontos számát.

A legtöbb gyerek Donyeck (403), Harkiv (249), Kijev (116), Mikolajiv (75), Csernyihiv (68), Luhanszk (64), Herszon (57), Zaporizsja (50), Dnyipropetrovszk (29) régiókban sebesült meg és a legtöbb halálos áldozatot Donyeck, Harkiv, Kijev, Mikolajiv, Csernyihiv és Luhanszk régiókban azonosították.

Emellett az is kiderült, hogy március 23-án három 13 és 14 év közötti gyermek halt meg ellenséges aknák és robbanószerek miatt a harkivi Izjum környékén. Szeptember 30-án pedig egy gyermek vesztette életét egy repesz okozta sérülés következtében Donyeck régióban.

A hírportál emlékeztet arra, hogy a Harkivi régióban egy evakuációs konvoj bombázása következtében 24 ember vesztette életét, köztük 13 gyermek és egy terhes nő is. Közölték továbbá, hogy négy ember – két felnőtt és két gyermek –, akik ugyanahhoz a családhoz tartoztak, az orosz csapatok Dnyipro városára mért rakétacsapásának áldozatai lettek.

Forrás: ua.korrespondent.net