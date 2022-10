Mozgalmas hetek várnak Rishi Sunakra

A legfontosabb a gazdaság rendbetétele



Első körben a Kwasi Kwarteng, a Truss-kormány pénzügyminisztere által tett bejelentések következtében keletkezett pénzügyi vihart kellene lecsendesítenie Sunaknak és kormányának. A nemzetközi piacok a hektikus intézkedések miatt rendkívül bizalmatlanok, ráadásul a brit gazdaság stagflációs helyzetben van: nem növekszik, de az infláció magas. A helyzet olyannyira komoly, hogy a Telegraph brit konzervatív lap megjegyezte, a lakosság jelentős része visszatért az 1970-es évek inflációjakor tapasztalt fogyasztói viselkedéshez:

sokan teljes étkezéseket hagynak ki spórolásból, figyelik az akciós termékeket, sokan lejárt szavatosságú, csökkentett árú élelmiszert kénytelenek vásárolni.

Gazdasági elemzők amiatt aggódnak, hogy a Kwarteng-féle „miniköltségvetés ingája” a másik irányba fog kitérni: Trussék adócsökkentése helyett adóemelés és a kormányzati kiadások drasztikus visszafogása következhet. Utóbbi különösen nehéz helyzetbe hozhatja az oktatást és az egészségügyet, ahol jelenleg is komoly munkaerő- és erőforráshiány van. Mindesetre a font enyhén erősödött Sunak megválasztásának hírére, illetve az ötéves kötvényhozamok is csökkentek, ami egyfajta kezdeti bizalmat tükröz.

Az országszerte tapasztalható munkaerőhiány a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot (NHS) is komolyan sújtja; jelenleg is hosszúak a várólisták és nehézkes az ellátás. Sokan attól tartanak, hogy télen ráadásul „ikerdémia” jöhet: egyszerre tombolhat az influenza és a koronavírus-járvány, ami még tovább terhelheti az ellátást.



A Konzervatív Párt sorainak rendezése is komoly feladat

Grant Shapps konzervatív parlamenti képviselő Sunak megválasztása előtt a BBC-nek úgy nyilatkozott, „nyugalmat sugárzó”, jól kormányzó kabinetre számít; kiemelte, előbbire, a stabilitásra és nyugodtságra különösen nagy szükség van.

Bár elődje, Liz Truss megválasztásakor a szavazás második körében, a teljes tagság szavazásakor szenvedett vereséget, előzetes elemzések szerint most már a Brit Konzervatív Párt tagságának nagy része is Sunakot támogatja.

Ezzel együtt vannak széttartó hangok a párton belül.

Will Turner, Theresa May volt miniszterelnök tanácsadója úgy fogalmazott egy TV-interjúban, a brit Konzervatív Párt nem „irányíthatatlan”, de a következő időszakban az is eldőlhet, sikerül-e újra egyesített erővel működni két évvel a rendes parlamenti választások előtt.

Az első jelek ugyanakkor biztatóak: a Sunak által zárt ajtók mögött, konzervatív parlamenti képviselőkkel tartott beszélgetésről kiszivárgott értékelések szerint egyes résztvevők a párt évek óta nem látott egységéről beszéltek.

Sunak várható külpolitikája

Kevés szó esett a belpolitikai viharok közepette az Egyesült Királyság külpolitikájáról. Boris Johnson rendkívül aktív volt az ukrajnai háború témájában: többször járt Kijevben Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknél. Liz Trussnak ez rövid hivatali ideje alatt nem adatott meg, azonban Prashant Rao, a Semafor hírügynökség főmunkatársa a BBC-nek úgy nyilatkozott, Joe Biden amerikai elnök nagyra értékelte Truss erős szövetségét a háború ügyében. A szakértő szerint ebben nem várható gyökeres változás, azonban Kínával szemben Sunak megengedőbb, kevésbé konfrontatív külpolitikát folytathat. Ugyan rendkívül korai még a leendő kormány összetételéről beszélni, egyes értékelések szerint visszatérhet a kormányba Dominic Raab, a Johnson-kormány külügyminisztere.

Borítókép: Rishi Sunak volt brit pénzügyminiszter távozik londoni otthonából 2022. október 24-én. A vezetőválasztási folyamatot irányító tory frakcióbizottság elnöke bejelentette, hogy a kormányzó brit Konzervatív Párt új vezetője Rishi Sunak, aki az Egyesült Királyság következő miniszterelnöke lesz. Liz Truss brit miniszterelnök október 20-án mondott le a párt vezetéséről (Fotó: MTI/AP/David Cliff)