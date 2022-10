Újabb uniós országban tör fel a jobboldal, az olasz migrációs politikát követelik

A háború, az infláció és a politikába vetett bizalom csökkenése Ausztriában is nyomot hagy a közéleten. A kormánypártok egyre több szimpatizánst veszítenek, eközben az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) támogatottsága rég nem látott magasságokba emelkedett, ez derül ki legalábbis a Lazarsfeld Gesellschaft legfrissebb közvélemény-kutatásából, amelyről az oe24.at portál számolt be. A felmérés szerint az FPÖ most a szociáldemokratákkal holtversenyben a legnépszerűbb osztrák párt, a szavazásra jogosultak 26 százaléka a jobboldali pártra szavazna, ha most tartanának parlamenti választásokat Ausztriában.

2017 óta nem volt ennyire népszerű az FPÖ, ez pedig többek között annak is köszönhető, hogy az osztrák kormány sem a háborúval kapcsolatos politikában, sem az infláció kezelésében, de még a migrációs politikában sem jeleskedik.

A Karl Nehammer kancellár vezette ÖVP jelenleg csak 21 százalékon áll.

Az újabb migrációs hullám miatt egyre nagyobb nyomás nehezedik a szövetségi kormányra, ezzel kapcsolatban az FPÖ azt követeli, hogy a kabinet az olasz kormány vonalát kövesse ebben a kérdésben. Miközben Ausztriában tovább súlyosbodik a menekültügyi válság, Olaszországból most optimista jelek érkeznek. Az új kormány világossá tette a német és norvég zászló alatt közlekedő Humanity 1 és Sea Viking „tengeri mentőhajók” számára, hogy magatartásuk nem felel meg a határbiztonság és az ellenőrzés követelményeinek, valamint az illegális bevándorlás elleni küzdelemre vonatkozó európai és olasz szabályozás szellemének. Végső soron ez azt jelenti, hogy nem hajózhatnak be az olasz kikötőkbe.

Olaszország végre megteszi, ami szükséges ahhoz, hogy megállítsa a főként illegális migránsok féktelen támadását. Bezárja a határokat. Gerhard Karner ÖVP-s belügyminiszternek példát kellene vennie az új olasz kurzusról, ahelyett, hogy mindig arról panaszkodik, hogy az EU nem tesz intézkedéseket. Olaszország is EU-tag, de vállalja nemzetállami felelősségét, és cselekszik is

– jelentette ki Herbert Kickl, az FPÖ vezetője. Bár nemrég még az ÖVP-s belügyminiszter is elismerte, hogy jelenleg illegális migrációs hullám van – főleg a menedékkérelemre esélytelen országokból érkezők miatt –, konkrét intézkedéseket eddig nem tudott tenni.

„Az ÖVP menekültügyi PR-ja nem hoz sikert. A marketingkampányok nem fogják megakadályozni, hogy az illegális migránsok Ausztriába jöjjenek. Az egyetlen hatékony eszköz a valódi határvédelem, a visszatoloncolás legalizálása és a menedékkérelmek felfüggesztése osztrák területen. Ausztriát biztonságos harmadik országok veszik körül. A dublini rendelet szerint a menekültügyi eljárást ott kell lefolytatni, ahol a menekült először lép biztonságos területre – és ez általában nem Ausztria” – magyarázta Kickl. Az FPÖ szövetségi frakcióvezetője ezért azt javasolta, hogy a belügyminiszter a következő menekültügyi tárgyú üzleti útját Olaszországba tervezze. Ahogy fogalmazott,

Olaszországgal Ausztria szövetségesre találna az illegális migráció elleni küzdelemben. Több olyan országra van szükség, mint Olaszország, hogy nyomást gyakoroljanak az EU-ra, hogy végre konkrét intézkedéseket hozzon az illegális migráció ellen.

Borítókép: Herbert Kickl (Fotó: MTI/EPA/Daniel Novotny)