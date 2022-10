Ukrajna-szerte hullottak a rakéták + videók

A közösségi médiában megosztott videók szerint hatalmas füstfelhő gomolyog Kijev felett, több mint három órán át légiriadó volt. Számos robbanás hangját lehetett hallani. Vitalij Klicsko polgármester arra kérte az embereket, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Elmondta, hogy dróntámadás érte az ukrán főváros központját, és a Telegramon fényképeket is bemutatott egy becsapódott drón darabjairól. Egy lakóépületet találat ért, egy nő életét vesztette, hárman megsérültek, egy ember pedig a romok alatt rekedt. Denisz Monasztirszkij ukrán belügyminiszter arról adott hírt, hogy több ember is meghalt a kijevi csapásokban és más városokban. Pontos számokat a miniszter nem közölt.

A Reuters értesülése szerint egy belvárosi vasúti pályaudvar közelében rongálódtak meg lakóházak, több helyen tűz ütött ki. A csapásokat a reggeli csúcsforgalom idején hajtották végre. A hírügynökség tudósítója látta az egyik becsapódott drón darabját, amelyre az volt felírva: „Belgorodért”. Az oroszországi Belgorod megye kormányzója korábban többször azzal vádolta az ukrán erőket, hogy tüzérségi támadásokat indítanak a térség ellen. Szombaton fegyveresek lelőttek tizenegy embert egy belgorodi lőtéren.

Harkiv egyes kerületeiben megszűnt az áramszolgáltatás, a városban leállt a metró – közölte a Sztrana.ua ukrán internetes újság.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elítélte és a civil lakosság elleni terrornak nevezte a hétfő hajnali orosz támadásokat.

Támadhatják a városainkat, de nem fognak megtörni minket

– fogalmazott Zelenszkij Telegram-üzenetében.

Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda vezetője arról számolt be, hogy a hétfői kijevi támadásokat drónokkal hajtották végre. Közölte: nincs veszteni való idejük, mielőbb még több légvédelmi rendszerre van szüksége Ukrajnának. Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője elmondta, hogy vasárnap este óta 37 orosz drónt semmisítettek meg, nagyjából a támadásban bevetett eszközök 85-86 százalékát. Elmondta azt is, hogy valamennyi drón déli irányból repült be Ukrajna területére. A Kijevet ért dróntámadást követően Mihajlo Podoljak, az ukrán elnök tanácsadója azt mondta, Oroszországot ki kellene zárni a G20-csoportból és más nemzetközi szerveződésekből.

Az ukrajnai atomerőműveket üzemeltető Enerhoatom vállalat bejelentette, hogy hétfőn egy orosz támadás következtében lekapcsolták a zaporizzsjai atomerőművet az országos áramhálózatról. A közlés szerint az orosz erők ismét kritikus fontosságú létesítményt támadtak Ukrajna által ellenőrzött területen, és emiatt állt le az összeköttetés.

Borítókép: Füstfelhő Kijevben. (Fotó: AFP/Metin Aktas)