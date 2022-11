Lapozó: Oroszország 87 ezer mozgósított embert küld a különleges műveleti övezetbe

Oroszország 87 ezer mozgósított embert küld a különleges műveleti övezetbe

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter jelentette be, hogy a kiegészítő kiképzés és harckoordináció után 87 ezer mozgósított személyt küldenek az ukrán harci övezetbe. A mozgósítottak kiképzésében mintegy háromezer oktató vett részt, akik a különleges hadművelet során már szereztek harci tapasztalatokat.

A gyakorlótereken lassan befejeződnek a megalakult egységek harci koordinációja. A fő erőfeszítések a terepi kiképzésre, a kommunikációs képességre, a navigációra és a felderítésre összpontosulnak

– jegyezte meg a miniszter. Elmondása szerint a kiképzőközpontokban főként a harci-járművek és harckocsik legénységét, tüzéreket, mesterlövészeket, a pilóta nélküli légi járművek és az elektronikus hadviselés szakembereit képezik ki. Sojgu egyúttal ismételten felhívta arra a katonai körzetek és az Északi Flotta parancsnokainak figyelmét, hogy a megalakult egységeket a különleges műveletben már részt vevő egységekkel együtt kell bevetni. A Honvédelmi Minisztérium vezetője arra is emlékeztetett, hogy november 1-jével megkezdődött az őszi hadkötelezettségi behívás Oroszországban. Azonban azt is kihangsúlyozta, hogy a hadköteleseket nem küldik a harci övezetbe. A miniszter október 28-án tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt a tervezet elkészültéről, a részleges mozgósítás keretében. Sojgu arra is rámutatott, hogy a katonai osztály minden, a kezdeti szakaszban fennálló problémát megoldott. Valamennyi mozgósított „a szerződéses katonák normáinak megfelelően, ugyanolyan juttatással, egyenruhával, felszereléssel, élelmezéssel rendelkezik” – hangsúlyozta a miniszter. Az őszi hadkötelezettségi behívás után a katonai nyilvántartási és sorozási hivatalok, az önkéntesek és szerződéses szolgálatra jelentkezők felvételével folytatják a csapattoborzást.

Forrás: ria.ru

Borítókép: Orosz katonák felvonulása a győzelem napi díszszemlén a moszkvai Vörös téren 2022. május 9-én. Oroszországban május 9-én ünneplik a náci Németország felett a II. világháborúban aratott győzelem 77. évfordulóját (Fotó: MTI/EPA/Jurij Kocsetkov)