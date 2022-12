Lapozó: A svéd miniszterelnök energiatakarékoskodásra szólítja fel a lakosságot

Ötvenhárom kisgyereket menekített ki átmeneti időre egy spanyol civil szervezet Ukrajnából

Hat és tizenkét év közötti ukrán gyerekeket szállítottak Valenciába, akik különböző befogadó családoknál fognak eltölteni másfél hónapot. A Juntos por la vida civil (együtt a civil életekért) nevű szervezet célja az akcióval, hogy a gyerekeket karácsonyra kiszabadítsák a hidegből és a háborúból. Mindannyian hétfőn hagyták el Ukrajnát a fehérorosz és csernovi határhoz közeli Ivankiv területéről, valamint Harkovból, a háború által erősen sújtott területről.

A civil szervezet elnöke, Clara Arnal úgy fogalmazott: ezek a gyerekek olyan körülmények között töltik a mindennapjaikat, amiket elképzelni is nehéz.

Vannak olyan napok, amikor csak négyórányi áramuk van. A befogadó családok ruhákat, tanszereket készítettek elő nekik, ugyanis több kisgyerek ideiglenesen spanyol iskolában fog tanulni. A szervezet a karácsonyi segélyakció mellett továbbra is humanitárius segélyeket szállít Ukrajna különböző településeire. Legutóbb gyógyszerekkel, élelmiszerekkel, generátorokkal és ruhákkal teli kamiont indítottak útnak Valenciából.

Forrás: antena3.com

Fertőző betegségek terjednek a brüsszeli hajléktalan migránsok között

Hétszáz hajléktalan migráns alszik egy ütött-kopott, rozoga brüsszeli irodaépületben fagypont körüli hőmérsékletben, miután a Belgiumba érkező migránsok regisztrálásáért és ellátásáért felelős kormányhivatal, a Fedasil az ellátórendszer teljes telítettsége miatt már nem tud megfelelő szállást biztosítani sem nekik, sem számos más menedékkérőnek. A Brussels Times beszámolója szerint több ezerre tehető a fedél nélkül tengődő illegális migránsok száma a belga fővárosban. Az északi Schaerbeek kerületben lévő, és lakhatásra alkalmatlan irodaépületbe behúzódó hétszáz migráns között sok a kiskorú is.

A régió egészségügyi felügyelő bizottsága ellenőrzést tartott a helyszínen, a vizsgálódás után készült jelentés sokkolta a polgármestert, Cécile Jodogne-t.

A fényképekkel is illusztrált dokumentum többszörösen felülfertőzött nyílt sebekről tanúskodik, valamint a friss megállapítások alátámasztják az Orvosok Határok Nélkül szervezet októberben készített jelentését is. Eszerint a hajléktalan brüsszeli migránsok között találtak tuberkulózisos és diftériás betegeket, valamint rühös embereket. A leletek azt is megerősítették, ahogy a konfirmált eseteken kívül további lappangó tuberkulózisos esetek valószínűsíthetők, valamint számítani lehet a poliovírus okozta járványos gyermekbénulás terjedésére is, mivel az egymással szoros közelségben élő betegek egymásnak adják át a súlyosan fertőző betegségeket. A belga orvosok az épületben lakók mentális egészségével kapcsolatban is riasztást adtak ki. A schaerbeeki polgármesternő elmondta, felháborítja az, ahogy a belga szövetségi kormány (nem) kezeli a migrációs válságot, a krízis megoldása ugyanis a kormány hatáskörébe tartozik, a lehetséges megoldások egyike sem valósítható meg kizárólag önkormányzati szinten.

Forrás: brusselstimes.com