Lapozó: Fagyos tél esetén elfogyhat a földgáz Belgiumban

Emmanuel Macron elnök a Franciaország középnyugati részén fekvő Poitiers-ben tett látogatása során jelentette be, hogy januártól ingyen juthatnak óvszerhez a 18–25 éves fiatalok. A köztársasági elnök a francia fiatalok egészségének szentelt megbeszélésen vett részt, a bejelentett intézkedést pedig a megelőzés forradalmának nevezte. A térítésmentes óvszereket a fiatalok a gyógyszertárakban kapják meg, 6, 12 vagy 24 darabos kiszerelésekben, részletezte a bejelentést az egészségügyi miniszter, Francois Braun. Franciaországban már most is – 2018 decembere óta – hatvanszázalékos kedvezménnyel juthatnak a fiatalok óvszerhez, ha azt orvosi vényre felírva keresik a gyógyszertárakban. A francia kormány a korábbi és az új intézkedésével is a fiatalok fogamzásgátlását, valamint a HIV-vírus és más, szexuális úton terjedő fertőzések elleni védekezést akarja segíteni. A bejelentéskor Macron azt is megemlítette, hogy nem zárja ki a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás kötelezővé tételét sem, amely a lányokra és a fiúkra egyaránt vonatkozna. A múlt héten elfogadott társadalombiztosítási finanszírozás már tartalmaz egy olyan passzust is, amely a francia nőknek ingyenessé és vény nélkül elérhetővé teszi a sürgősségi fogamzásgátlást, azaz például az esemény utáni tablettát, valamint egyes nemi úton terjedő fertőzések tesztelését a 26 éven aluliak számára.

Ukrajna külügyminisztere: A világ nem fog összeomlani, ha Oroszország szétesik

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter úgy véli, a világ nem fog összeomlani, ha Oroszország szétesik. Ráadásul szerinte az oroszok saját maguk fogják elpusztítani országukat – számolt be az RBC-Ukraine hírportál, Dmitro Kuleba külügyminiszter nyilatkozatára hivatkozva.

„Ahelyett, hogy azon gondolkodnánk, miként segíthetnénk Oroszországot a nemzetközi közösség normális tagjává tenni, itt az ideje, hogy megbékéljünk azzal a ténnyel, hogy ez az ország nem lehet normális tagja a nemzetközi közösségnek” – mondta Dmitro Kuleba. Kitért arra is, hogy Ukrajna nem fog beleegyezni egy olyan kompromisszumba, amely Oroszország kezében hagyná a Krímet és a Donbaszt.

„Nem hiszem, hogy a világ összeomlik, ha Oroszország szétesik. De a saját népe fogja szétverni az országot, ahogyan az Orosz Birodalmat is ők oszlatták fel” – tette hozzá a miniszter. A hírportál emlékeztetett arra, hogy korábban Emmanuel Macron francia elnök kijelentette: Európa jövőbeni biztonsági architektúrájának külön garanciákat kell tartalmaznia Oroszország számára.

Vizsgálatot indított a Frontex a Bulgáriában ketrecbe zárt migránsokkal kapcsolatban

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, a Frontex csütörtökön bejelentette, hogy vizsgálatot indít azokkal a híresztelésekkel kapcsolatban, melyek szerint a bolgár rendőrök az európai határvédelmi szerv munkatársainak a szeme láttára, azaz azok tudtával ketrecben őrizték a Bulgáriában nyakon csípett illegális migránsokat. Az esetről beszámoló európai sajtó értesülései szerint az úgynevezett ketrec-gate a bolgár–török határvonalon történt. A francia Le Monde azt állítja, hogy a szóban forgó ketrecet bemutató videófelvétel is a birtokába került, amelyről kivehető, hogy a bolgár rendőrök legkevesebb 34 migránst tartottak fogva október közepe és november vége között. A francia lap beszámolója szerint egy pajtaszerű épületben vasrudakból és fa palánkokból összetákolt nagyméretű ketrecről van szó, amelyet ellep a szemét, s mindez az utcáról is jól látszik. A Le Monde újságírója négy migránssal készített interjút. A szír és afgán férfiak azt állították, hogy a bolgár határ átlépése után egyből ebbe a tákolmányba zárták be őket. A Le Monde szerint a felvételen még egy Frontex-autó is jól kivehető közvetlenül a vasrácsos fogda közelében. Mindez a bulgáriai Szredec városában történt. A Frontex varsói központja azután döntött a nyomozás elindításáról, miután az ENSZ aggodalmát fejezte ki a migránsok őrzésének körülményeivel kapcsolatban. A Frontex közleményében az áll, hogy az ügynökség komolyan veszi az alapvető jogok állítólagos megsértésével kapcsolatos bejelentéseket, s a vádakat a Frontex alapjogi hivatala fogja kivizsgálni.

Fagyos tél esetén elfogyhat a földgáz Belgiumban

Különösen kemény tél vagy tartós hideg esetén fennáll a veszélye annak, hogy Belgiumban kiürülnek a földgázkészletek. Erre figyelmeztette a belga kormányt a nagyfeszültségű villamosenergia-átviteli rendszerüzemeltető, az Elia, valamint a négyezer kilométer gázvezetéket, cseppfolyósított földgáz-terminált és földalatti tárolót üzemeltető vállalat, a Fluxys. A figyelmeztetés oka többek között az, hogy fagypont körüli és az alatti hőmérsékletek esetén az Egyesült Királyságból Belgiumba irányuló földgázszállítmányok jelentősen csökkenhetnek, akár le is állhatnak, hogy a földgázexport ne veszélyeztesse a szigetország saját ellátását. London az Interconnector földgázvezetéken Európába küldött energiahordozó átmeneti felfüggesztésének lehetőségét még júniusban jelentette be saját vészhelyzeti forgatókönyvének ismertetésekor. Nulla fok körüli hőmérsékletek esetén Belgiumnak ezért már nem lesz elegendő gázfeleslege ahhoz, hogy biztosítsa a folyamatos exportot Németország és Hollandia irányába. Továbbá ha a hőmérséklet Belgiumban fagypont alá süllyed, és ezzel egy időben a földgázfogyasztás meredeken nő, akkor a Fluxys által kezelt Loenhout-tároló kapacitása nem lesz elegendő a belgiumi sokk csillapítására sem. Egy ilyen forgatókönyv esetén csak a belgiumi gázigény azonnali és célzott csökkentése teszi majd lehetővé az egyensúlyi helyzet visszaállítását, figyelmeztetik a belga kormányt a vállalatok. Ebben az esetben Belgiumnak életbe kell léptetnie gáz-vészhelyzeti protokolljának utolsó szintjét, amelyben a hatóságok arra szólítják fel a földgázfogyasztók egyes csoportjait, hogy azonnali hatállyal csökkentsék vagy akár állítsák is le a gázfelhasználást.

