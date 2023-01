Lapozó: Egyre súlyosabb gond a gyógyszerhiány Olaszországban

Egyre súlyosabb gond a gyógyszerhiány Olaszországban

Hiánycikké váltak bizonyos gyógyszerek Olaszországban, főként az antibiotikumok, a láz- és a fájdalom-, valamint a gyulladáscsökkentésre alkalmas készítmények. Az olasz gyógyszerészek szövetsége már hónapokkal ezelőtt megkongatta a vészharangot, miszerint egyre kevesebb gyógykészítmény érkezik a patikákba, és nem tudják kielégíteni a betegek igényeit. A helyzet sokkal súlyosabb, mint a pandémia első időszakában. Egyes gyógyszerfajták nemcsak Olaszországban, hanem más országokban is elérhetetlenné váltak. A pánikszerű felvásárlás is komoly aggodalomra ad okot, hiszen amint érkezik egy kisebb szállítmány, azonnal elviszik azokat a gyógyszertárakból, még akkor is, ha az embereknek éppen nincs is szükségük rá. Az olasz gyógyszerügynökség bejelentése szerint több mint háromezer gyógyszerfaja vált hiánycikké, ebből 554 gyártási és szállítmányozási nehézségek miatt. A termékhiány oka nemcsak a megbetegedések igen magas száma – hiszen az elmúlt 15 évben nem volt nagy intenzitású influenzajárvány –, hanem a gyártás lassítása, valamint a külföldről érkező termékek szállításának nehézségei. Az ukrán–orosz konfliktus is hatással van a gyógyszergyártási folyamatokra, hiszen egyes alapanyagok a konfliktus sújtotta térségből érkeztek korábban, most pedig beszerezhetetlenné váltak.

Forrás: ilmessaggero.it

