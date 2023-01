Román válasz Ukrajnának: „A fontos eseményeket kiparodizáljuk”

Stefan Tifan, a csángók által is lakott falu polgármestere azt nyilatkozta, nem érti, mi a probléma a felvonulással. Mint az Antena 3 hírtelevíziónak elmondta,

falujában szokás, hogy a fontos eseményeket kiparodizálják az emberek.

Hozzátette: a koronavírus-járvány, a sertéspestis és a madárinfluenza is megihlette a helyieket korábban. – Minden csapat bemutatja a saját programját az egybegyűltek előtt. Paródia volt – fogalmazott a polgármester. Elmondta azt is: Berzunc soha nem volt háborúpárti, oroszbarát. A jelmezes felvonuláson több résztvevő orosz katonának öltözött és katonai gépkocsikat imitáló, „Z” betűvel feliratozott mezőgazdasági járművekkel vonult fel. A közösségi médiában elterjedt felvételek szerint a „harckocsikra” „rakétákat” is szereltek.

Az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) ugyanakkor arra szólította fel a román külügyminisztériumot, adjon határozott választ Ukrajna bukaresti nagykövetségének, amiért az „megengedte magának”, hogy vizsgálatot követeljen Románia területén.

Bármennyire helytelen, a jelenlegi helyzethez nem illő is a berzunciak megnyilvánulása, az ukrán diplomaták felszólító hangneme különösen elfogadhatatlan egy olyan állam részéről, amely hozzászokott a nemzeti kisebbségek jogainak lábbal tiprásához

– fakadt ki a párt.

A Bákó megyei rendőrség korábban közölte, hogy nyomozást indított a rendezvénnyel kapcsolatban. Az MTI által idézett Agerpres szerint a rendőrség hivatalból vizsgálódik a szélsőséges szervezetek, jelképek és cselekedetek, valamint a háborús bűnösök kultuszának tilalmáról szóló sürgősségi rendelet alapján.

Vlad Hosu ügyvéd szerint viszont az ukrajnai háborúban használt „Z” jelzés nem szerepel az említett rendeletben. – Ezt a szimbólumot nem tiltották be Románia területén, a berzunciak által felidézett Vlagyimir Putyint orosz elnököt pedig nem ítélték el háborús bűnökért – magyarázta a Libertatea portálnak a büntetőjogi szakember. Vlad Hosu úgy véli, ez egy vicc csupán, bár nem a legsikerültebb.

