A Magyar Református Szeretetszolgálat újabb csapata indult Törökországba

Újabb, 11 tagú, mentőtisztekből és -ápolókból, katonai mentősökből és tűzoltókból álló kutató-mentő csapatot küld a törökországi földrengés helyszínére a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ). A csapat egy romkutató kutyával és speciális felszerelésekkel, sisakokkal, illetve hőkamerákkal indult a kedd óta kint dolgozók után.

Több erőfelszerelést és speciális technikai eszközt viszünk ki, amelyek mind a gyermekek, mind a felnőttek megtalálásában, mentésében és ápolásában segítséget nyújthatnak

– számolt be Trencsényi Péter, a delegáció misszióvezetője, aki elmondta: a rom- és területkutatásra kiképzett kutyával, a mentőtisztekkel, mentőápolókkal és tűzoltó-specialistákkal erősítik a kint lévő csapatok munkáját, és a már kimentett sérültek ellátásába is be tudnak kapcsolódni.

A humán erőforrás mellett a szeretetszolgálat tizenötmillió forint értékben négytonnányi adományt juttatott el a helyszínre – mondta Katona Viktória, az MRSZ ügyvezető-helyettese, a határon túli segítségnyújtásért felelős lelkipásztor.

A Magyar Református Szeretetszolgálat kutató-mentő csoportjának támogatására, valamint további humanitárius szállítmányok biztosítására a karitatív szervezet országos adománygyűjtést hirdetett.

Adományozni online az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül, átutalással a Magyar Református Szeretetszolgálat CIB banknál vezetett 10702019-85008898-51100005 számlaszámán, a közlemény rovatban az „Adomány – Földrengés” feltüntetésével, valamint a 1358-as adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal lehet.

Borítókép: A Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) küldöttsége a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)