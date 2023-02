A svéd fegyvergyártók nem győzik feldolgozni a rendeléseket

Csütörtökön Ulf Kristersson svéd miniszterelnökkel is találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Brüsszelben, aki újabb kívánsággal állt elő: JAS Gripen vadászgépeket szeretne Stockholmtól. Kristersson elhárította a kérést, arra hivatkozva, hogy jelenleg Svédországnak is nagy szüksége van harci repülőire. A kormányfő azt is hozzátette, hogy a háborúban mindig vannak határok, amit, ha átlép az ember, ténylegesen a háború részévé válik.

A skandináv ország eddig már több körben, sok száz millió korona értékben küldött fegyvert Ukrajnának. Hogy ezekkel mennyire vált a háború részévé, nézőpont kérdése, mindenesetre Svédország eddig gránátvetőket, páncéltörő lövegeket, hadihajókra lőhető robotokat is küldött, illetve olyan berendezéseket, amelyek képesek észlelni és megsemmisíteni az aknákat. Ezek közül Ukrajnának rendkívül hasznosnak bizonyult a Nlaw (Next Generation Light Anti-tank Weapon) hordozható páncéltörő rakéta, valamint a Carl Gustaf gránátvető. Az első fegyvert a Saab, a másikat leányvállalata, a Saab Bofors Dynamics gyártja.