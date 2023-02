Németország lakosságának öt százaléka egyáltalán nem beszél németül

Németország lakosságának nyolcvan százaléka kizárólag németül beszél otthon, és öt százalék mindazok aránya, akik egyáltalán nem használják a németet családi körben – mutatta ki egy kedden ismertetett felmérés. A szövetségi statisztikai hivatal (Destatis) adatai szerint a németországi háztartásokban élő 82,3 millió ember nyolcvan százaléka csak németül beszél otthon, további 15 százalék pedig egy vagy több más nyelvet is használ. Ennek a 15 százaléknak nagyjából az egyharmada – vagyis a német lakosság háztartásokban élő részének öt százaléka – elsősorban németül beszél családi körben, kétharmada – a háztartásokban élők tíz százaléka – pedig főleg valamilyen más nyelven.

A fennmaradó öt százalék egyáltalán nem használja a német nyelvet otthon.

Török, orosz, arab

A családi körben főleg nem németül, de időnként németül is beszélők körében a török a leggyakrabban használt nyelv, 15 százalékos részaránnyal. A második helyen az orosz áll 13 százalékkal, majd az arab következik tíz százalékkal, a lengyel hét százalékkal és az angol hatszázalékos részaránnyal. A Destatis adatai szerint az úgynevezett migrációs hátterű lakosságra is leginkább a német nyelv használata jellemző. A migrációs hátterűek közé azokat az embereket sorolja a statisztikai hivatal, akiknek legalább egy szülője nem német állampolgárként jött világra. Ennek a 22,6 milliós csoportnak a 32 százaléka kizárólag németül beszél otthon, ötven százalék más nyelvet is használ a német mellett, 18 százalék egyáltalán nem beszél németül családi körben.

Ukránok nélkül

Az adatok a 2021-es mikrocenzusból – a lakosság egy százalékának megkérdezésével végzett kis népszámlálásból – származnak, ezért nem tükrözik az Oroszország Ukrajna elleni háborújából fakadó hatásokat. Ezek jelentősek lehetnek, tekintve, hogy az orosz támadás megindítása, 2022. február 24. óta egymilliónál is több ukrajnai menekültet fogadott be Németország. A menekülthullám hatására az ukrán állampolgárok aránya alig egy év alatt 0,2 százalékról 1,2 százalékra emelkedett a németországi lakosságban, és így már a második legnagyobb külföldi állampolgárságú közösséget alkotják az 1,33 milliós – a lakosság 1,6 százalékát kitevő – török közösség után.

Borítókép: ima egy berlini mecsetben (Fotó: Fabian Sommer/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP)