Szabadon engedték a brüsszeli korrupciós botrány egyik gyanúsítottját

Szabadlábra helyezték Niccolo Figa-Talamancát, az Európai Parlament korrupciós botrányában érintett, jogállamisági kérdésekkel foglalkozó Igazság nélkül nincs béke (No Peace Without Justice) nevű civil szervezet főtitkárát – írta meg a brüsszeli Politico, a lapnak azonban azt már nem sikerült megtudnia, hogy milyen feltételekkel engedték a belga hatóságok szabadon a gyanúsítottat.

Lapunk is írt róla korábban, hogy a civil szervezetnek az Európai Bizottság is milliókat fizetett; két, jelenleg is futó líbiai projektre mintegy 2,7 millió eurót kapott a civil szervezet, a decemberben kirobbant korrupciós botrány miatt azonban az összegből 1,37 millió euró kifizetését felfüggesztették. Az Európai Bizottság egyébként 2006 óta a civil szervezet hét másik projektjét is támogatta, összesen mintegy ötmillió euróval. Az Igazság nélkül nincs béke szervezet főtitkárát ráadásul elsők között tartóztatták le tavaly decemberben botrány kapcsán.

Az NGO egyik partnerszervezete Soros György amerikai milliárdos alapítványa, az Open Society Institute. A szervezet vezetője továbbra is ártatlannak vallja magát.

Figa-Talamancát egyszer már szabadon engedték elektronikus nyomkövetővel, ám miután a belga ügyész fellebbezett a végzés ellen, a belga vádkamara december végén megváltoztatta a korábbi végzést, és továbbra is börtönben tartotta az NGO főtitkárát.

Jelenleg tehát csak a botrány egyik kulcsfigurájának számító, januárban a hatóságokkal vádalkut kötő Pier Antonio Panzeri volt olasz európai parlamenti képviselő, Eva Kaili, az Európai Parlament volt alelnöke és társa, Francesco Giorgi van még börtönben.

Érdekesség, hogy a Panzeri által irányított Fight Impunity nevű civil szervezet közös irodaépületet bérelt a Figa-Talamanca által vezetett No Peace Without Justice nevű NGO-val.

Borítókép: Niccolo Figa-Talamanca, a jogállamisági kérdésekkel foglalkozó No Peace Without Justice nevű civil szervezet főtitkára (Forrás: Gloria Imbrogno/LiveMedia/NurPhoto via Getty Images)