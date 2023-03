Az illegális bevándorlás megfékezéséről egyeztetett Macron és Sunak

Az elmúlt években az Egyesült Királyság és Franciaország egy sor megállapodást kötött annak érdekében, hogy fokozzák az ellenőrzést a partokon, a hírszerzési információk megosztásáról is megállapodtak – ám mindezek csupán korlátozott eredményekkel szolgáltak. Macron és Sunak tájékoztatása szerint több mint ötven csempészhálózatot sikerült felszámolni, mintegy ötszáz személyt tartóztattak le és körülbelül 1300, illegális bevándorlókkal teli hajó és csónak elindulását akadályozták meg. Azt, hogy valóban szükség van a francia–brit együttműködés megerősítésére, a számok is igazolják. Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) tavalyi összesítése szerint 37 százalékkal nőtt a forgalom a La Manche csatornán, azaz több mint 71 ezren érkeztek illegálisan az Egyesült Királyságba a francia partokról.

Az ügynökség idei első adatai sem kecsegtetnek sok jóval: januárban és februárban 5600 menedékkérőt és migránst regisztrált a Frontex, ami 82 százalékos növekedést jelent a múlt év első két hónapjához képest. A jelentés szerint Afganisztánból, Irakból és Eritreából érkezett a migránsok zöme.

Macron és Sunak az orosz–ukrán háborúról is egyeztettek, a két fél abban állapodott meg, továbbra is prioritásként kezelik Kijev támogatását Moszkvával szemben, továbbá bejelentették, megkezdik az ukrán tengerészgyalogosok közös kiképzését is. – A mi szándékunk Ukrajna segítése az ellenállásban és az ellentámadások véghezvitelében. A prioritás jelenleg katonai jellegű – mondta a francia elnök. A brit miniszterelnök is hasonló gondolatokat fogalmazott meg. – Azt szeretnénk, hogy Ukrajna nyerje meg a háborút, és ebben teljesen egységesek vagyunk – jelentette ki Sunak.