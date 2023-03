Bidenék üzentek: Nincs segítség a csődbe jutott szuperbanknak

A Silicon Valley Bank az Egyesült Államok 16. legnagyobb bankja, és összeomlása kihatással van tengerentúli vállalkozásokra is, miután beszüntette működését az SVB londoni bankja is, amely jelentős számú startup-vállalattal volt kapcsolatban. A banknak volt kirendeltsége Indiában, Kínában, Németországban, Svédországban és Dániában is.

Az amerikai szövetségi betétbiztosítási szervezet a 250 ezer dollár alatti betéttel rendelkező amerikai ügyfelek részére téríti meg a veszteséget, illetve próbál vevőt találni a bankra, hogy a nagyobb betétek se vesszenek el.

A Silicon Valley Bankot 1983-ban alapították kifejezetten azzal a céllal, hogy olyan cégekből toborozzák ügyfeleiket, amelyekbe kockázatitőke-társaságok fektetnek összegeket. Ilyen vállalkozások jórészt a technológiai iparágban működnek. A bank a Szilícium-völgy vállalkozásainak nagy részével kapcsolatban volt.

Borítókép: A Silicon Valley Bank egyik fiókjának bejárata. (Forrás: MTI/AP/Jeff Chiu)