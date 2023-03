Drónokkal harcolnak az ukránok az orosz harckocsik ellen + videó

Elemzők szerint az, hogy Ukrajna drónokat használ az orosz előrenyomulás visszaverésére, jelentős hatással van a háború menetére. Naponta több száz felderítő és támadó drón repül Ukrajna és Oroszország felett, amelyeket mindkét fél használ.

Szakértők a háború második évébe lépő orosz–ukrán konfliktust éppen ezért a történelem első teljes körű drónháborújának is nevezik.

Az amerikai légierő egyetemének (Air University) tavalyi jelentése szerint az ukránok a drónokkal „pusztító hatással lehetnek az orosz csapatokra”.

Az ilyen kis méretű, könnyű, halk, több kilométer megtételére is alkalmas drónok pedig akár a tankokkal vagy a bunkerekben bujkáló katonákkal szemben is hatásosak lehetnek, amennyiben például egy kézigránátot vagy valamilyen gyújtóbombát szerelnek rájuk.

Gian Gentile, a Rand Corporation amerikai agytröszt vezető katonai szakértője szerint a drónok fontos szerepet játszottak az ukrajnai háború alakításában.

Bár már a háború előtt is ismertük ezek fontosságát, jelentőségük és a csatatéren való bevethetőségük némileg meglepő volt

– fogalmazott Gentile.

Persze a drónok között is különbséget kell tenni, némely polgári használatra is alkalmas, mint a DJI Mavic 3, amely már 1700 dollárért is beszerezhető, míg a nagyobbak, mint a Bayraktar TB2-es, vagy a Shahed–136-os beszerzési ára húszezer dollár körül alakul.

Ezeket éppen ezért ritkábban használják úgynevezett kamikaze drónként, belevezetve őket az ellenséges harci járműbe.