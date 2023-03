Az amerikaiak már a kínai darukban is kémeket látnak

Amerikai biztonsági tisztségviselők amiatt aggódnak, hogy a kínai gyártmányú rakodódaruk „trójai falovak” lehetnek, kockázatot jelentenek – értesült a The Wall Street Journal. A szerkezetek ugyanis olyan fejlett érzékelőket tartalmaznak, amelyek azonosítják és nyomon követik a konténerek származási helyét és célját – és mivel az eszközöket az amerikai hadsereg is használja, fennáll a veszélye, hogy az értékes információ a kínaiakhoz is eljuthat.

Sőt, biztonsági szakértők szerint további fenyegetést jelent, hogy kívülről akár a működésükbe is beavatkozhatnak, ezáltal megzavarhatják a logisztikát.

Az amerikai üzleti lap értesülései szerint az amerikai vizsgálatok már 2021-ben arra a megállapításra jutottak, hogy Peking megzavarhatná a kikötők forgalmát, vagy információkat szerezhetne a katonai szállítmányokról. Arról ugyanakkor nem érkezett jelentés, hogy valaha észleltek-e ilyet, vagy egyáltalán felmerült-e a gyanúja.

A rakodódarukat a kínai államhoz ezer szállal kötődő ZPMC nevű vállalat gyártja. A cég olcsó de hatékony szerkezeteivel uralja a piacot, a világ több mint száz országában vannak jelen termékei, és az amerikai kikötők is 80 százalékban az ő eszközeiket használják. Ráadásul a darukat kínai fejlesztésű szoftverrel működtetik, mi több, bizonyos esetben kínai munkaerő dolgozik rajtuk, akik kétéves vízummal érkezhetnek az országba.

A washingtoni kínai nagykövetség az aggodalmakat „paranoiásnak” nevezte, amelynek egyetlen célja a gazdasági együttműködés aláásása Kínával. Figyelmeztettek, hogy a „kínai kártya” kijátszása felelőtlen és az amerikai érdekeket is sérti.

A The Wall Street Journal szerint annak ellenére, hogy eddig semmilyen problémát nem tapasztaltak, néhány kikötő máris cserére szánta rá magát: például svájci szoftvert futtatnak a kínai darukon, vagy finn gyártmányú szerkezeteket használnak, még ha harmadával drágábbak is.

Borítókép: ZPMC rakodódaru (Forrás:Facebbok/ZPMC)