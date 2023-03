Jóváhagyta az eutanáziatörvényt a spanyol alkotmánybíróság

Jóváhagyta az eutanáziatörvényt a januárban progresszívvá vált spanyol alkotmánybíróság. Ezen a héten vizsgálták felül részletesen a jobboldali Néppárt és a Vox fellebbezését a törvény ellen, melyet azért adtak be, hogy megszüntessék a baloldali kormány által táplált úgynevezett halálkultúrát. A pártok szerint az olyan törvények, mint az új abortusztörvény és az asszisztált öngyilkosságot támogató előírások sértik az élethez való alapvető jogokat.

Az alkotmánybíróság végül nagy többséggel – két konzervatív bíró kivételével – elfogadta az eutanáziát engedélyező törvényt, elismerve az önrendelkezési jogot, amely lehetővé teszi a személy számára, hogy szabadon, tájékozottan és tudatosan döntsön a halála módjáról és időpontjáról orvosilag igazolt, végstádiumú vagy súlyos fogyatékosságot okozó betegségek esetén.

A két fellebbező fél közül a Vox gyakorlatilag a teljes törvény módosítását követelte, míg a Néppárt inkább csak finomításokat kért. Előbbi azzal érvelt, hogy az élethez való jog abszolút és elidegeníthetetlen, ezért az államnak meg kell védenie azt a tulajdonosa akarata ellenére is. Az alkotmánybíróság azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az élethez való jog kérdését nem lehet elszigetelve elemezni, hanem az alkotmány értelmezése során figyelembe kell venni más elveket és jogokat is – köztük a személy szabadságát és méltóságát – valamint a történelmi kontextust is.

A taláros testület végül úgy fogalmazott:

Az élet abszolutizáló tézise és egyben az életben maradási kötelezettség nem egyeztethető össze a spanyol alkotmánnyal.

A szabad eutanáziát biztosító törvény végleges jóváhagyása gyakorlatilag borítékolható volt miután januárban a spanyol alkotmánybíróság új tagjainak kinevezése után progresszív túlsúly alakult ki a testületben.

A dél-európai országban csak tavaly tettek közzé statisztikát, mely az eutanáziatörvény hatásait elemezte. Eszerint egy év leforgása alatt az ország területén összesen 172 ember kérte életének megszakítását.

Borítókép: Demonstráció az eutanázia mellett Madridban (Forrás: Europress/AFP)