Beszüntették az új-zélandi macskaölő versenyt a visszhangok után

Az évente megrendezett vadászat szervezőit bírálatok érték, miután bejelentették, hogy a gyerekek új kategóriában vadászhatnak elvadult, kóbor vadmacskákra. Ezek a szabadon mászkáló, gazdátlan állatok Új-Zélandon kártevőnek számítanak – közölte a BBC.

A fiataloknak azt mondták, ne öljék meg a háziállatokat, ezzel szemben arra biztatták őket, hogy kétszázötven új-zélandi dollárért (53 ezer forint) ejtsenek el minél több kóbor macskát.

Az eseményt azonnal elítélték az állatvédő csoportok.

Kedden az új-zélandi Állatkínzás Elleni Társaság (Society for the Prevention of Cruelty to Animals) kifejezte megnyugvását, hogy végül nem rendezték meg a versenyt, melyet gyermekek számára találtak ki.

A társaság egyik képviselője azzal érvelt, hogy sem a gyerekek, sem a felnőttek nem lennének képesek különbséget tenni egy elvadult, kóbor vadmacska vagy egy halálra rémült házi macska között.

Az eseményt egyébként a Canterbury egyik helyi iskolája számára szervezett júniusi adománygyűjtő vadászat részeként hirdették meg. A versenyen minden évben általában több százan, köztük gyerekek versenyeznek vaddisznók, szarvasok és nyulak elejtéséért. A vadászverseny szervezői kedden jelentették be a macskás esemény lemondását, mondván, hogy aljas és rágalmazó e-maileket kaptak.

„Csalódottak vagyunk, és elnézést kérünk azoktól, akik izgatottan vettek volna részt a versenyben, ami az őshonos madaraink és más veszélyeztetett fajok védelméről szólt volna” – írta a csoport a Facebookon.

A bejegyzéshez több mint száz komment érkezett a felhasználóktól, akik közül sokan megvédték az eseményt. Az emberek szerint a vadászat lehetett volna egy ellenőrzött kereteken belül tartott ritkítás is más állatok védelmében, ha végül nem fújják le azt.

„Bárcsak tudnák az emberek, hogy a macskák milyen károkat okoznak a környéken” – írta egy helybéli.

„A mezőgazdaságunkra is hatással vannak. A kóbor macskák betegségeket hordoznak. Addig lövöldözzük őket, amíg csak látjuk őket” – zárta sorait a nő.

Az elvadult macskapopuláció megfékezésére irányuló intézkedések heves viták tárgyát képezik Új-Zélandon, ahol az állatok komoly veszélyt jelentenek az őshonos fajokra és az ország biológiai sokféleségére.

Új-Zéland legnagyobb természetvédelmi csoportja, a Royal Forest and Bird Protection Society becslése szerint az elvadult macskák évente akár 1,1 millió őshonos madár, valamint több tízmillió nem őshonos madár pusztulásáért is felelősek lehetnek.

