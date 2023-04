Újabb jelölt szállt be az előválasztási versenybe

– A kongresszusban és kormányzóként is következetesen konzervatív voltam. Most ugyanígy szállok be az országunk jövőjéért és pártunk lelkéért folytatott újabb harcba − fogalmazott Asa Hutchinson szerdán, amikor is bejelentette indulását a 2024-es elnökjelöltségért folytatott republikánus előválasztási versengésen. A korábbi arkansasi kormányzó beszédében elmondta, nála nagyobb tapasztalattal az eddig a posztért bejelentkező politikusok közül senki sem rendelkezik, éppen ezért ő lenne a legmegfelelőbb választás, hogy 2024-ben szembeszálljon Joe Bidennel.

Asa Hutchinson és családja. Fotó: MTI/AP/Sue Ogrocki

Hutchinson Donald Trump ellentéteként pozicionálja magát, a korábbi elnök elleni vádemelést követően arról beszélt, hogy ebben a helyzetben Trumpnak nem kellene indulnia az előválasztáson. Azt azonban leszögezte, hogy kampánybeszédeiben „nem fognak hallani Trumpról”.

A politikai veteránnak számító Hutchinson Joe Biden újraindulásáról szólva elmondta, Amerikának nincs szüksége még egy 2020-ra, azaz nincs szüksége még egy Biden–Trump-párharcra.

Hutchinson 1982-ben kezdte politikai karrierjét, ekkor lett Arkansas nyugati körzetének ügyésze. Ezt követően 1997 és 2001 között képviselőként tevékenykedett, majd 2001–2003-ig a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) igazgatója volt. 2014-ben, majd 2018-ban Arkansas állam kormányzójává választották, mandátuma a tavalyi félidős választásokkal járt le. Érdekesség, hogy utódja éppen Donald Trump korábbi sajtófőnöke, Sarah Huckabee Sanders lett.

Hutchinsonnak ugyanakkor kevés esélye van rá, hogy ő legyen a befutó az előválasztáson.

A legtöbb közvélemény-kutatás még egy százalékra sem méri támogatottságát a regisztrált republikánus szavazók körében. A felméréseket egyébként rendre Donald Trump vezeti, a legfrissebb adatok alapján már 15 százalékponttal előzi a legfőbb riválisának számító floridai kormányzót, Ron DeSantist.

Borítókép: Asa Hutchinson korábbi arkansasi kormányzó az arkansasi Bentonville-ben 2023. április 26-án hivatalosan bejelenti, hogy indul a Republikánus Párt elnökjelöltségéért (Fotó: MTI/AP/Sue Ogrocki)