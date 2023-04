Újabb migránsáradatot szabadíthat az Egyesült Államokra Biden

Újabb migrációs hullámra számít az amerikai határőrség, miután a Joe Biden elnök vezette adminisztráció úgy döntött, feloldja a világjárvány idején bevezetett egészségügyi korlátozásokat, amelyek segítségével mostanáig megakadályozták a migránsok tömeges határátlépését. A hatóságok attól is tartanak, a határállomások és a migrációs központok is megtelnek. Aggodalmaik nem alaptalanok, a The Washington Post amerikai napilap pénteki közlése szerint több mint húszezer migráns volt a határőrség őrizetében, ami több mint kétszerese a déli határ mentén lévő fogdák befogadóképességének. A Mexikóval határos dél-texasi Rio Grande folyó völgyében – amely a vám- és határvédelmi csoport legzsúfoltabb szektora – mintegy hétezer migránst tartanak fogva.

Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen helyzetbe kerülünk itt, Eagle Passban. Nem tudjuk megállítani őket

– panaszolta Tom Schmerber, Maverick megye seriffje egy interjúban.

Az amerikai határőrök az elmúlt héten egyes napokon több mint 8000 migránst tartóztattak fel, és vettek nyilvántartásba a déli határ mentén. A tisztviselők szerint az illegális határátlépések száma május 11-e, vagyis a korlátozások feloldása után várhatóan meghaladhatja a napi tízezret is. Az amerikai hatóságoknak már így is komoly feltörést okozott a migránsáradat okozta problémák kezelése, egyre gyakoribbá vált, hogy arra utasították őket, jelentkezzenek az amerikai városokban lévő bevándorlási hivatalokban.

Az elfogott migránsok tömeges elengedése azonban sokak szerint tovább ösztönzi a migrációt.

Egyes önkormányzati vezetők – például Eric Adams, New York demokrata polgármestere – azt állították, hogy nem tudják tovább kezelni a határról érkező, menedékre és segítségre szoruló migránsok ilyen nagyszámú érkezését. Alejandro Mayorkas belbiztonsági miniszter a héten újságíróknak arról beszélt, a Biden-adminisztrációnak 18 hónapja volt arra, hogy felkészüljön az Covid-világjárvány idején bevezetett egészségügyi korlátozások megszűnésére.

Az embercsempészek igyekeznek kihasználni ezt a változást, és azon dolgoznak, hogy olyan álhíreket terjesszenek, amelyek szerint a határ nyitva lesz. A határunk nincs nyitva, és május 11. után sem lesz nyitva

– fogalmazott Mayorkas.

A hamarosan megszűnő intézkedések lehetővé tették, hogy a hatóságok rövid idő alatt kiutasítsák az illegális bevándorlókat menedékkérelem benyújtása nélkül. Washington az elmúlt három év során több mint 2,6 millió kiutasítást hajtott végre a korlátozás segítségével. A kormány évente mintegy 991 millió dollárt költ a légkondícióval felszerelt sátrakra, ahol a migránsokat tartják nyilvántartásba vételükig.

Borítókép: Illegális bevándorlók a Rio Grande folyón átkelve lépnek az Egyesült Államok területére a Chihuahua mexikói államban fekvő Ciudad Juárezből 2023. március 29-én (Fotó: MTI/AP/Fernando Llano)