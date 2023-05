Még az ukránnál is súlyosabb lehet a szudáni krízis

Amina Mohammed, az ENSZ főtitkárhelyettese szerint a szudáni harcok, amelyek a hétvégén összeomlott 72 órás humanitárius tűzszünet után újra kiújultak, a civilek számára még az ukrajnai krízisnél is súlyosabbat lehetnek - számol be róla a Financial Times.

Mohammed szerint a szudáni hadsereg és a rivális félkatonai csoport válogatás nélküli harcot folytat a 6 millió lakosú fővárosért, Kartúmért. A légierő bombázása a félkatonai harcosok ellen, akik az emberek otthonaiban bújnak meg, tömeges áldozatokkal jár.

Khartumban a civilek légoltalmi óvóhely nélküli házakban rejtőznek, miközben a légierő a város egyes részeit bombázza. Széles körben elterjedt jelentések szerint a Gyorsreagálású Támogató Erőkhöz (RSF), egy félkatonai egységhez tartozó katonák házakat foglalnak el, így a város lakói gyakorlatilag emberi pajzsokká válnak.

Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy megállítsuk őket a harcban

–hangsúlyozta az ENSZ főtitkárhelyettese. Az összecsapások két hete kezdődtek az Abdel Fattah al-Burhan tábornok, a de facto elnök által vezetett szudáni fegyveres erők és az RSF-et irányító Mohamed Hamdan Dagalo, ismertebb nevén Hemeti között.

A legfrissebb hivatalos halálos áldozatok száma 459, de a kartúmi szemtanúk arról számoltak be, hogy az utcákon és a teherautók hátulján halomra rakott holttesteket láttak. Az ENSZ attól tart, hogy a tényleges halálos áldozatok száma sokkal magasabb lehet.