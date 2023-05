Nincs megállás, ömlik a pénz a háborúba

A támogatás több tüzérségi lövedékeket, páncélozott járműveket és páncéltörő fegyvereket tartalmaz majd, azaz mindazokat a felszereléseket, amelyeket az Egyesült Államok és szövetségesei korábban szállítottak Kijevnek. Ezekre az eszközökre az ukránoknak nagy szükségük a következő hónapokban, mert tavasszal és nyáron kemény harcok várhatók – írja a Politico.

Az újabb amerikai támogatásról szóló hírek azután érkeztek, hogy az USA elnöke jelezte, hogy engedélyezi, hogy a harmadik országok átadhatják az amerikai gyártmányú F–16-os vadászrepülőgépeiket Ukrajnának. Joe Biden azt is közölte a G7-es csúcson, hogy támogatni fogja azt a közös nemzetközi erőfeszítést, amely az ukrán pilóták kiképzését célozza meg.

Összességében ezek a lépések erős támogatást jelentenek Kijevnek a várható ellentámadás előtt, amelytől az ukránok azt remélik, hogy több Oroszország által elfoglalt területet is visszafoglalhatnak.

Egyébként több európai ország is készen áll arra, hogy hogy részt vegyen az ukrán pilóták kiképzési programjában. Így támogatná Kijevet Belgium, Dánia és Hollandia is, de Norvégia is a segítségnyújtáson gondolkodik.

