Sárlavina, járhatatlan utak, áradó folyók – ismét víz alá került Szerbia + videó

Elöntötte a víz Szerbiát. Brutális felvételek készültek a Szerbia nyugati részén fekvő Sabacska Kamenica nevű faluról. A lankás vidéket pillanatok alatt borította el a víz, amely az autók kerekét is ellepte és a kerítés közepéig is felszökött. A kertek és fóliasátrak megsemmisültek. A felvételeken az is látható, ahogy a sártenger befolyt a garázsokba és melléképületekbe, és jelentős kárt okozott az épületekben.

Szintén ezen a településen készült az a videó is, amelyen egy ház udvara látható, ahogy a járda folyóvá, a lépcső vízeséssé vált a hirtelen érkező óriási mennyiségű esővíztől.

Közlekedni ezen a településen legfeljebb traktorral lehetett. A helyiek elkeseredve mérték fel a károkat.

Az ország központi részét is szélsőséges időjárás sújtotta. Arangyelovác egyik főutcáján csak a legbátrabbak mertek elindulni.

Ennél is merészebb volt az a csacsaki sofőr, aki annak ellenére is nyomta a gázt, hogy a víz kis híján a motorháztetőt mosta.

A hegyekről lefolyó víz sokfelé törmeléket, földet és köveket sodort magával, amelyek utána útzárakat okoztak.

A belügyminisztérium munkatársai a heves esőzések okozta áradások miatt az elmúlt éjszaka Krusevac, Csacsak és Jagodina területén összesen hat embert evakuáltak, köztük két gyermeket.

Nedeljko Gagics illetékes osztályvezető elmondta, hogy 26 városban és településen van érvényben rendkívüli állapot.

Jelenleg Csacsak város területén a legkritikusabb a helyzet, ahol több mint kétszáz épületbe jutott be a víz, mivel az esőcsatornák nem képesek rövid időn belül az összes vizet befogadni. A Belügyminisztérium tagjai a helyszínen vannak, több tucat helyen foglalkoznak a víz kiszivattyúzásával

– mondta Gagics.

Szerbia hetek óta küzd a heves esőzések okozta árvizekkel. A Belügyminisztérium oldalán olvasható összesítés szerint a május 26. óta tartó mentésben 762 tűzoltó és mentő vett részt, akik összesen 355 beavatkozást végeztek, 62 embert evakuáltak, 12 villámcsapás okozta tüzet oltottak el és 320 alkalommal szivattyúztak vizet. A hatóságok egyúttal felszólították az érintett vidékeken élőket, hogy kerüljék az elárasztott területeket, a töltéseket és a folyópartokat, ha pedig fennáll a veszélye annak, hogy a víz bejut az épületekbe, a bejáratot torlaszolják el homokzsákokkal, kapcsolják le az áramot, és lehetőség szerint húzódjanak fel a magasabb szintekre.

A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerint Szerbia középső és déli részein a következő napokban is előfordulhat jelentős mennyiségű csapadék, emiatt árvízvédelmi figyelmeztetést adtak ki a Morava déli és nyugati ágára, az Ibarra, a Kolubarára és számos kisebb folyóra is.

Borítókép: Tűzoltóautó segít a mentésben Szerbiában (Forrás: Szerb belügyminisztérium)