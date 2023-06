Szijjártó Péter: Az ukrán külügyminiszter hazug vádakkal illeti Magyarországot

A tárcavezető Facebook-bejegyzésében azt írta: az Orosz Ortodox Egyház és a Máltai Szeretetszolgálat együttműködése nyomán kiszabadult tizenegy ember a hadifogságból, és ez a magyar kormány szerepvállalása nélkül zajlott.

Ugyanakkor – folytatta – örülnek annak, hogy ez megtörtént, hiszen ha csak egy ember is visszanyeri a szabadságát, már az is jó hír, ez pedig tizenegyszeresen is az.

Szijjártó Péter bejegyzésében leszögezte: ez a tizenegy ember Magyarországon szabadon mozoghat, azt csinálnak, amit jónak látnak, azzal lépnek kapcsolatba, akivel akarnak.

Úgy értékelt: a hazug támadások és a személyeskedés helyett inkább örülni kellene a tizenegy ember szabadságának.

Ukrán kollégájának azt üzente: ha bármilyen kétsége vagy kérdése van, tudja, hogy érheti el.