Tizenkét együttműködési megállapodás született Budapest és Belgrád között

Alekszandar Vucsics felhívta a figyelmet arra, hogy a védelemre és a biztonságra vonatkozó megállapodásokat is aláírtak. Mint mondta: Magyarország tagja a NATO-nak, Szerbia pedig őrzi semlegességét, de az együttműködés elérte azt a szintet, hogy ez nem akadály, és így is sikeres lehet a védelmi kooperáció. „Meg kell őrizni a függetlenségünket és a biztonságunkat, és arról is beszéltünk, hogyan tudnánk mindkét országot előmozdítani ezen a területen” – tette hozzá. A szerb elnök beszámolt arról, hogy az energetika területén is kiváló az együttműködés a két ország között, Magyarország segített abban, hogy nyugodt legyen az elmúlt tél Szerbiában, mert Szerbiának lehetősége volt gázt tárolni a magyarországi tárolókban. Ennek köszönhetően Szerbiának jelenleg is 560 millió köbméter gáz áll rendelkezésére az udvarnoki és a magyarországi tározókban.

Fontos projektekről beszéltünk: a Budapest–Belgrád vasútvonal, valamint Európa legnagyobb határátkelőjének a kiépítéséről

– részletezte, majd hozzátette, hogy mindezek mellett a kelebiai-tompai átkelőn is jelentős újításokat terveznek, például egy logisztikai központ kiépítését.