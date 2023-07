„Álomnyaralás” 46 fokos melegben, klíma nélkül és penészes falak között + videó

Botrányosan viselkedtek szerb turisták Tunéziában. A nyaralók először szóváltásba keveredtek a hotel személyzetével, majd fizikailag is bántalmazták a szállodai dolgozókat Szúza városában. Megtámadták a recepcióst is. Erről videó is készült.

Az üdülőhelyen azért akadtak ki a nyaralók, mert az utazást szervező iroda túlfoglalta a hotel kapacitásait, így penészes falú szobákban kellett lenniük a 46 fokos melegben, ráadásul nem volt légkondicionáló sem a szobáikban.

Kétségbeejtőnek nevezte a szállodai körülményeket az egyik szerbiai utas, akit a szóban forgó tunéziai szállodában szállásoltak el, de azt mondta a Kurir szerb napilapnak, hogy az erőszak nem lehet megoldás a helyzetre. Hozzáfűzte, jó ideig kellett várniuk arra, hogy egy másik szálláshelyre szállítsák őket.

Felajánlották nekünk, hogy költözzünk át egy másik szállodába, de fizessünk további 17 eurót fejenként naponta, azzal, hogy az iroda ebből napi 10 eurót áll, mi pedig napi 7 eurót.

− mondta az egyik felháborodott nő Tunéziában.

Hozzátette, habár az a hotelszoba száz euróval olcsóbb, mégis ráfizetést kértek tőlük. A hotel recepciójánál történt incidens után azonban végül felár nélkül szállították át a pihenésre készülő, ám a körülmények miatt végsőkig meggyötört turistákat. A hányattatásuk azonban tovább folytatódott.

Tegnap óta nincs áramunk, nagyjából 19 órája vagyunk elektromos energia nélkül

– mondta a sajtónak az egyik utas, aki arról is beszélt, hogy milyen problémákkal néztek szembe az előző szobában.

Koszos volt, hangyák járkáltak a szobában, volt egy hangyaboly az ágy mögött, de nem apró hangyák voltak, hanem valami nagyok. Az ügynökség azt állította, hogy ez az egyik legjobb szálloda. Strand sem volt, pontosabban inkább csak egy volt. Amit a képen mutattak nekünk, az egészen más, mint amit itt találtunk

− tette hozzá az utas.

Ezek után telt be a pohár a szerb turisták körében és került sor az incidensre a szállodában. A vita során eszkalálódott a helyzet, a turisták és a recepciósok is rendőrökkel fenyegették meg egymást. A beszámolók szerint ezután pár civil ruhás rendőr érkezett a helyszínre, öt percet tartózkodtak ott, majd elmentek. Csak a szálloda alkalmazottaival álltak szóba − teszik hozzá a turisták.

Az utazást szervező ügynökségnél az esetet követően a Kurir megkeresésére azt mondták, hogy rendeződött a helyzet.

Mivel az utasok elégedetlenségüket fejezték ki a szállással kapcsolatban, mindannyiukat azonnal átszállították egy másik, megfelelő kategóriájú, magasabb árfekvésű szállodába. A felárat az ügynökségünk fizette

– mutattak rá.

Alekszandar Szenicsics, a szerbiai Turisztikai Irodák Országos Szövetségének igazgatója az esettel kapcsolatban elmondta, megérti, hogy idegesek az emberek, de az agresszió nem megoldás. Tetteikért börtönt is kaphattak volna az afrikai államban − tette hozzá.

Borítókép: Tunéziai tengerpart, illusztráció (Fotó: Pixabay, Irina_kukuts)