Parancsnok nélkül maradt az Egyesült Államok tengerészgyalogsága

A közeljövőben megszűnik a haditengerészet (US Navy), a hadsereg (US Army), és a légierő parancsnokának (US Air Force) megbízatása, és szeptember végén távozik posztjáról az Egyesült Államok vezérkari főnöke, Mark Milley dandártábornok is, aki nyugállományba vonul. A posztokra kinevezett utódok nem foglalhatják el a pozíciót egyöntetű szenátusi döntés nélkül.