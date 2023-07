Zelenszkij a „sértődött kisgyerek” – sokba kerülhetnek az ukrán elnök kommunikációs hibái

A kiszivárgó információk szerint egyébként az oroszok és az amerikaiak már intenzíven egyeztetnek a konfliktus lezárásáról, amely a mostani ukrán ellentámadás lezajlása után egy béketárgyalás elkezdését vetíti előre. „Mindezek fényében nem lenne túl előnyös ez a viselkedés a továbbiakban az ukrán elnök számára, hiszen a szövetségeseit idegenítheti el magától, ami ronthatja az ország tárgyalási esélyeit a jövőben” – emelte ki Deák Dániel.

De nemcsak külpolitikai, hanem belpolitikai következményei is vannak az elmaradt NATO-csatlakozási ígéretnek.

Ez természetesen Zelenszkij számára belpolitikai szempontból kudarc

– mondta lapunknak Erdélyi Rezső Krisztián. A Nézőpont Intézet elemzője hozzátette, hogy „a csatlakozás irrealitásával persze az ukrán vezetés is tisztában van, ugyanakkor jól illik a folyamatosan újabb és újabb donációt követelő narratívába. A sokak által vártnál lassabban haladó ukrán ellentámadás mellett ez is kikezdheti politikailag az elnököt” – emelte ki. Mint mondta,

Zelenszkij igyekszik ugyan a háborús elnök szerepét magára ölteni, de közel sem biztos, hogy ezzel célt ér, és nem magyarázható meg az országot folyamatosan támogatók elleni kirohanása sem.

„Nem pusztán azért nem szerencsés az a fajta követelődző viselkedés, amelyet az ukrán elnök jelenleg tanúsít, mert az országot a nyugati katonai és pénzügyi segélyek tartják életben, de azért sem, mert Európa több országában és bizonyos mértékben az Egyesült Államokban is látszik a közvélemény eltolódása a mielőbbi béke irányába” – tette hozzá Erdélyi Rezső Krisztián. Mint mondta, már a szövetségen belül is megjelentek a repedések, nem csak Ukrajna tagsága, de az átadott fegyverek kapcsán is, amire jó példa a több NATO tagország által betiltott kazettás bombák átadása az USA részéről.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Jens Stoltenberg NATO-fõtitkár a NATO-Ukrajna Tanács ülése után tartott sajtóértekezleten a NATO vilniusi csúcstalálkozójának második napján, 2023. július 12-én (Fotó: MTI/EPA/Toms Kalnins)