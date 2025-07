Iszlám megszállás és káosz Milánó belvárosában + videó

A sajtó arról számol be, hogy az Imamiyyah Welfare Organisation egyesület nagyszabású felvonulást szervezett a történelmi belvárosban az iszlám ünnepe alkalmából. Megdöbbentő látványt jelentett több szempontból is a muzulmánok felvonulása. Nemcsak a közel-keleti régió zászlóink megjelenése, hanem az is, ahogyan a muszlim nők részt vettek a vallási ünnepen.

Igazi iszlám invázió szemtanúi lehettek a Milánóban élők – írja az olasz sajtó

Forrás: Facebook

Az olasz sajtó felháborodással számol be arról, hogy

a nőket súlyos diszkrimináció érte a megmozduláson. Szigorúan elszigetelve, a férfiaktól egy paravánnal elválasztva lehettek jelen az ünnepen, teljes testet elfedő ruházatban.

A kezdeményezés vitát váltott ki politikai körökben. A nők alárendeltségét egyértelműen bizonyító megalázó gesztust a baloldal nem kommentálta, a jobboldal azonban a radikalizáció egyértelmű jeleként értékeli.

Mauro Malaguti, az Olasz Testvérek párt képviselője elítélően nyilatkozott arról, hogy milánói városvezetés olyan megmozdulást engedélyezett, ahol fátyollal eltakart nőket egy kerítés mögé zártak.

A kormánypárt politikusa hiányolta, hogy sem a baloldal, sem a feministák nem tiltakoztak a súlyosan megalázó gesztus ellen, bár a nyugati kultúrákban évszázadokon keresztül küzdöttek a nők emancipációjáért.

Figyelemre méltó ellentmondásnak nevezte azt is, hogy a baloldal és az LMBTQ-mozgalmak az iszlám fundamentalista országokkal vállalnak szolidaritást, amelyek több száz, ha nem több ezer évvel ezelőtti civilizációban élnek.

Silvia Sardone, a Liga titkárhelyettese és európai parlamenti képviselője is felháborodással számolt be arról, hogy a muszlim nőket elválasztották a férfiaktól. Kizárólag külön a nőknek fenntartott területen lehettek, amelyet egy fekete kendővel választottak el a férfiaktól és fedtek el a tekintetektől. A képviselő szerint ez is azt a sajnálatos tényt bizonyítja, hogy milyen megalázó és alárendelő módon bánnak a muzulmán férfiak a nőkkel.

Silvia Sardone arra is felhívta a figyelmet, hogy

óriási hiba lenne figyelmen kívül hagyni, hogy milyen gyorsasággal szaporodnak Európa-szerte a fentihez hasonló megmozdulások. Ez pedig az iszlámosodás tagadhatatlan jele, amelyben idegen kultúrák erőltetik rá magukat a helyiekre. Ezt azért tudják megtenni, mert a nyugati világ képtelen megvédeni identitását és hagyományait

– emelte ki. A Liga képviselője azt is hozzátette, pártja számára Európa jövője nem a folyamatosan bővülő mecsetekből, a ramadáni fényekből, az iszlám ünnepek alatt bezárt iskolákból vagy a mecsetekbe imádkozni járó diákokból áll. Leszögezte, óriási a kockázata, hogy Európa évről évre aláveti magát az iszlamizmusnak.

A sajtó arról is beszámol, hogy Monfalconéban bezártak egy illegálisan működő mecsetet. Igazi győzelemként ünnepelte meg a Liga kormánypárt, hogy a Darus Salaam iszlám központ székhelyeként ismert épületegyüttes végleg visszakerül az önkormányzat kezébe. Történelmi jelentőségű esemény, mivel az évek során rendkívül ritkán volt példa arra, hogy a kulturális központként működő mecseteket felszámoljanak.

