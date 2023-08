A közösségi oldalán élőben közvetítette, ahogy gyilkol

A bosznia-hercegovinai ügyészség tájékoztatása szerint az északkelet-boszniai Gradacacban az ismert testépítő előbb megölte volt feleségét, majd menekülés közben két további emberrel – egy férfival és a fiával – is végzett, három továbbit – köztük egy rendőrt – pedig megsebesített. A férfi végül öngyilkos lett, miután a rendőrség felfedezte a hollétét.

Az elkövető, Nermin Sulejmanovic péntek reggel hívta fel magára a figyelmet, amikor az Instagramon bejelentette, hogy követői hamarosan egy gyilkosságot láthatnak élőben. Azt mondta:

a nézők látni fogják, hogyan néz ki egy élő gyilkosság.

Ezután pedig elővett egy fegyvert, majd egy nő homlokához tartotta és tüzelt. Azt is állította, hogy több embert is meg fog ölni, majd ezután megpróbált lelőni egy rendőrtisztet is.

Rálőttem egy rendőrre, de ő elmenekült egy Skodával, én pedig nem tudtam utolérni a BMW-mmel

– panaszkodott a gyilkos. Az elmúlt hét évben összesen hatvan nő vesztette életét erőszak következtében Bosznia-Hercegovinában, csak 2022-ben nyolc eset történt. Ez a szám potenciálisan magasabb is lehet, mivel Bosznia-Hercegovinában nincsenek hivatalos statisztikák a nőgyilkosságokról.

