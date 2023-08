Garantálja Szerbia hazánk számára a fölgázszállítás útvonalát

A miniszter fontosnak nevezte a minél több forrás bevonását is, mivel annál biztonságosabb a helyzet. Kiemelte: ebből a szempontból fontos a politikai akarat Türkmenisztán részéről, hogy Magyarország is cél- és tranzitállama legyen az onnan esetlegesen Európába meginduló földgázszállításnak. – A politikai megegyezés megköttetett, így most a vállalatokon a sor, hogy a kereskedelmi tárgyalásokat lefolytassák – közölte. Végül azt is üdvözölte, hogy szeptemberben megkezdheti a működését a magyar–szerb közös regionális földgázkereskedő vállalat, ami tovább erősíti a térség energiabiztonságát.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytat Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnökkel (jobbra) a Karmelita kolostorban 2023. augusztus 20-án. A kormányfő mellett Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter (balról a harmadik) és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (balra) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)