Diplomáciai nagyüzemre készül Orbán Viktor

– A sportok királynője egy diplomáciai csúcsüzemet hoz Budapestre, hiszen számos külföldi vezető érkezik munkalátogatásra – jelentette be pénteken Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter ismertette, Budapestre látogat az atlétikai világbajnokság és a Szent István-nap egybeesését is kihasználva az európai térség jövőbeli energiaellátásának biztonságát alapvetően meghatározó Katar emírje, Tamím bin Hamad-al-Táni. A listán szerepel továbbá a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) több vezetője is, nevezetesen Recep Tayyip Erdogan török, Ilham Aliyev azerbajdzsáni, Szadir Zsaparov kirgiz, valamint Serdar Berdimuhamedow türkmén elnök.

Hozzátette: Budapestre érkeznek a Nyugat-Balkán meghatározó vezetői is, úgy mint Alekszandar Vucsics szerb elnök, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke és a boszniai államelnökség képviselője.

Hazánkba érkeznek a közép-európai térségből is meghatározó politikusok, köztük a volt cseh, osztrák és szlovén kormányfő. Szijjártó Péter ismertette, a hétvége folyamán kétoldalú tárgyalásokra is sor fog kerülni, amelynek részleteiről később beszámolnak, ám a napirendi témák között említette az energiabiztonságot, a fizikai biztonságot, valamint az Európát sújtó migrációs nyomást. „A kontinens energiabiztonságának garantálásához szükség van arra, hogy újabb energiaforrásokat tudjunk bevonni az európai energiaellátásba” – hangsúlyozta a tárcavezető.

A katari emír látogatása kapcsán kiemelte, az Öböl-menti ország a világ első számú cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) exportőrévé vált. „Jelenleg minden kapacitása le van kötve Katarnak” – fűzte hozzá.

Szijjártó Péter egyúttal beszámolt arról is, hogy 2027-től hazánkba is érkezik a katari földgáz, a konkrét lépésekről már folynak az egyeztetések, egyebek mellett a Qatargas és az MVM között. A közel-keleti országgal továbbá szoros az együttműködés a nemzetközi szervezetekben, és aláírják majd a diplomáciai képzési együttműködési szerződést is. A tárcavezető ismertette, az azeri, a török, a türkmén és a szerb elnökkel is alapvetően az energiaellátás kérdései lesznek fókuszban. Ennek kapcsán leszögezte, hogy Törökország kulcsfontosságú tranzitállam már ma is a földgáztranzit szempontjából, és ez a szerepe csak tovább fog erősödni az azeri és lehetőleg a türkmén források bevonásával. Emellett előrehaladott tárgyalás folyik arról is, hogy török földgáz is érkezhessen Magyarországra.

Ha minden úgy alakul, ahogy azt jelenleg előre látjuk, akkor az augusztus 20-i tárgyalást követően itt már konkrét megállapodásról is be tudunk majd számolni

– jelentette be a tárcavezető.