A külföldi befektetőket célozza politikájával Üzbegisztán

A lapunk által megkérdezett választók összességében elégedettek Mirzijojev 2016 óta tartó politikájával. Reformjai eredményeképp leegyszerűsödött a befektetés, megindult a digitalizáció és az állampolgárok vízumhoz is könnyebben jutnak hozzá. A kormány emellett igyekszik támogatni különböző kedvezményekkel a gyermekes családokat is: egyik idegenvezetőnktől, a felsőoktatásban tanuló Umidától megtudtuk, a tervek között szerepel, hogy az ingyenes iskolai étkeztetést kiterjesztik minden általános- és középiskolai diákra. Szintén napirenden van a fizetések, valamint az egy főre jutó nemzeti jövedelem (GDP) emelése.

Üzbég édesanya lányával és unokáival az üzbegisztáni Parkent városában. Fotó: A szerző felvétele

Sárközy Miklós ugyanakkor rámutatott, Mirzijojevnek számos kihívással kell szembenéznie. Egyrészt az orosz–ukrán konfliktus Közép-Ázsiát is elérte: az Oroszországban dolgozó üzbégek százezrei jóval kevesebb pénzt tudnak hazautalni. Az országban gazdasági szinten is nagy átalakulások zajlanak: míg a szovjet időkben a gyapot volt a fő exportcikk, melyet a kukorica váltott fel az éghajlati változások következtében, és hasonló okokból lassan a rizst is leváltja a burgonya. A fő bevételi forrásnak napjainkban a földgáz, az uránérc, a mezőgazdasági, valamint a zöldség- és gyümölcskertészeti termékek számítanak, mindezek mellett pedig a turizmus is egyre több bevételt hoz az országnak.

Kicsoda Savkat Mirzijojev?

Üzbegisztán 1991-ben, a Szovjetunió felbomlásával vált önálló országgá, ám ez idáig csupán két elnök vezette az országot. Iszlam Karimov 25 éven keresztül állt az ország élén, 2016-ban hivatali ideje alatt hunyt el, ekkor vette át az elnöki tisztséget Savkat Mirzijojev. A 65 éves politikus azonban nem tapasztalat nélkül került Üzbegisztán élére. Lapunknak Szajfiddin Akmatovics Juraev mutatta be az üzbég elnök politikai pályafutását.

Mirzijojev tapasztalt ember, hosszú ideje van a politikában. Mondhatjuk úgy is, hogy az Üzbég Köztársaság miniszterelnök-helyettese volt az elmúlt 15 évben, mielőtt megválasztották volna. Az alkotmány szerint ez nagy tekintély, ami nagy felelősséggel jár, hasonlóan a nyugati országokhoz: a miniszterelnök minden vezetői munkát ellát, ugyanakkor politikai munkát is végez

– magyarázta.

Orbán Viktor kormányfő (b) és Savkat Mirzijojev üzbég államfő Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Hozzátette: Mirzijojev korábban Taskent polgármestere is volt és már akkoriban látta, milyen problémákra kell majd fókuszálni. „2016-tól Üzbegisztán vezetője lett, és fő irányvonala a gazdasági reformok voltak” – mutatott rá.

Az üzbég professzor egyébként több alkalommal járt már Magyarországon, és kutatta is a magyar–üzbég kapcsolatokat. Az interjú során néhány közös pontot is kiemelt: Magyarországhoz hasonlóan Üzbegisztánban is fejlett a mezőgazdaság, a gyapottermesztét és a kertészet.

Borítókép: A Regisztán tér az üzbegisztáni Szamarkandban (Fotó: A szerző felvétele)