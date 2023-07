Csaknem húszmillió embert várnak az üzbég elnökválasztásra

Az intézkedések értelmében az elnöki tisztségre vonatkozó szabályok is módosultak: egy személy egymás után már kétszer is elfoglalhatja az elnöki széket, és mandátumát hét évre terjesztették ki. Amennyiben Mirzijojevet választják meg a négy induló közül az ország elnökének, akár 2037-ig is a közép-ázsiai ország élén állhat.