Méreggel akarta meggyógyítani magát egy női fáraó

Tudni lehet róla azt is, hogy az ő idejében a béke és a gyarapodás időszaka jellemezte Egyiptomot, azonban a legnagyobbaknak is megvannak a maguk problémái, így őt is különböző bántalmak gyötörték. Mindezt onnan lehet tudni, hogy a bonni egyetem kutatói egy Hatsepszutnak tulajdonított üvegcse tartalmát elemezték, amelyről kiderült, hogy a benne levő folyadékot bőrproblémák kezelésére használták, azonban a pálma- és szerecsendió-olajat tartalmazó üvegcse nemcsak gyógyító elemeket, mérget is tartalmazott.

Többek között ugyanis benzopirént, egy rákkeltő hatású aromás szénhidrogén maradványait is kimutatták.

Amennyiben a feltételezések igazak, azaz valóban bőrproblémáit akarta ezzel orvosolni az uralkodó, valószínűleg ezzel többet ártott magának, mint amennyit használt, ugyanis a tudósok szerint a fiolában levő „gyógyszer” akár a halálához is hozzájárulhatott,

ugyanis a tudósok vizsgálatai szerint a királynő rákban szenvedett.

Most már azt is tudni lehet, hogy Hatsepszut nagyjából ötvenéves kora körül, túlsúlyosan halt meg, és többek között csontritkulástól, diabétesztől és ízületi gyulladástól is szenvedett, valamint a fogai sem voltak jó állapotban.