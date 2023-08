Túszul akarták ejteni Scholzot, majd bilincsbe verve a tévében mutatni

A hatóságok a razziák során 19 embert vettek őrizetbe, köztük van Heinrich Reuss, vagyis XIII. Reuss Henrik herceg is, aki az egyik utolsó leszármazottja annak a dinasztiának, mely egykor Kelet-Németországot uralta. A puccsisták tavaly abban bíztak, Scholzot elmozdítva a kancellári székből, a 71 éves herceget tehetik meg Németország uralkodójává.

A tavalyi razzia során élettársát, egy Vitalia B. néven azonosított hölgyet is letartóztattak azzal a váddal, hogy a puccshoz Oroszországtól kért segítséget Moszkva lipcsei főkonzulátusán. A német sajtó szerint december 8-ra időpontot is egyeztetett velük a herceg nevében. Annak jelét azonban nem találták a hatóságok, hogy az oroszok partnerek lettek volna az akcióban, a berlini orosz nagykövetség szóvivője egyenesen tagadta, hogy közük lenne a történtekhez. Szintén az orosz szálak miatt tartóztatták le a Reichsbürger egyik tagját is: Frank R. e-mailben kérte a lipcsei főkonzulátust, hogy ismerjék el a Henrik herceg által vezetett Németországot.

A nyomozásból továbbá az is kiderült, rendőrségi közbelépés esetén Oroszországba vagy Görögországba menekült volna az elkövetők zöme, ám akadt olyan is – a 70 éves Rüdiger von Pescatore veterán alezredes –, aki Dél-Amerikában látta a jövőjét.

A Reichsbürger egyébként már a hatalomátvételre és a kabinet megalakítására is készült: irodákat állítottak fel és azt is beosztották, ki melyik tárcát fogja vezetni.

Nem tartják jó kancellárnak Olaf Scholzot

Felmérések szerint a német lakosság egyre elégedetlenebb a német kancellárral. A ZDF német közszolgálati televízió által készíttetett közvélemény-kutatás arra mutatott rá, a megkérdezettek 73 százaléka nem elégedett Olaf Scholz kommunikációs készségeivel: a legtöbb bírálatot arra vonatkozóan kapta, hogy az interjúk alkalmával nem ad konkrét válaszokat a kérdésekre és nem is tartják túl magabiztos politikusnak. Egyes vélemények szerint a kancellár kifejezetten árt a Szociáldemokrata Párt (SPD), a Szabaddemokrata Párt (FDP) és a Zöldek alkotta közlekedésilámpa-koalíció hírnevének.

A válaszadók 57 százaléka azt mondta, a kormány klímapolitikája negatív hatással van Németország gazdasági fejlődésére, mindössze tíz százalékuk értett egyet az intézkedésekkel.

A menekültpolitikával kapcsolatban sem elégedettek a németek, 52 százalékuk szerint nem tud megbirkózni Berlin a hatalmas menekültáradattal. Az országba ugyanis egyre több illegális migráns érkezik, idén január és június között több mint 162 ezer menedékjogi kérelmet regisztrált a menekültügyi hivatal. A legtöbben Szíriából, Afganisztánból és Törökországból érkeznek, az afrikai országokból pedig körülbelül húszezren érték el Nyugat-Európát.