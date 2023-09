A kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről tárgyal a magyar-ukrán tárcaközi munkacsoport

A kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről és az ukrajnai menekültekről tárgyalnak a felek a Magyar-Ukrán Tárcaközi Oktatási Munkacsoport Budapesten tartott negyedik ülésén – közölte Magyar Levente pénteken az MTI-vel.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára optimista, elmondása szerint megállapodás születhet egy útitervről, amivel a vitás kérdéseket rendezhetik.

A tanácskozás napirendjének legfontosabb témája a kárpátaljai magyarok jogaihoz kapcsolódó ügyek rendezése

– emelte ki Magyar Levente. Hozzátette: az ukrán állam az elmúlt években számos olyan intézkedést vezetett be, amely korlátozza a kárpátaljai magyarság anyanyelven való tanulásának a jogát. Ezt a témát Magyarország évek óta napirenden tartja,

ez annyira fontos nekünk, hogy Ukrajna EU-hoz és NATO-hoz való csatlakozását, közeledését is blokkoltuk

– emlékeztetett Magyar Levente. Most is elmondták az ukrán félnek, hogy ebben nem lesz változás, ha nem történik érdemi elmozdulás ezen jogok visszaállítása terén, közölte.

Hozzátéve: az, hogy ez miként valósulhat meg, erről szólnak a technikai egyeztetések. Magyar Levente azt mondta, az előzetes jelzések alapján optimista. Ha nem is tudnak minden apró részletben most megállapodásra jutni, de megegyezhetnek egy olyan útitervben, amely belátható időn belül elvezethet oda, hogy ezen kérdéseket lerendezettnek tudhatják. Az ülés napirendjén szerepel a magyarországi ukrán menekültek helyzete is.

Kifejtette: a menekültek közül sokan Magyarországon maradtak, és több ezer ukrán gyermek tanul a magyar iskolarendszerben. Ez nem csak jelentős terhet ró a magyar államra, hanem ezeket a gyerekeket meg kell tanítani magyarul és integrálni kell őket a magyar iskolarendszerbe.

Az ukrán államot érdekli ez a kérdés, felelősséget érez a boldogulásuk iránt. Magyar Levente elmondta, folytatódik az az ösztöndíjprogram, amely alapján minden évben száz ukrán diák kezdheti meg felsőoktatási tanulmányait teljes állami támogatás mellett. Ez kiegészült a háború miatt azzal, hogy ezer Ukrajnában tanuló hallgató, nem feltétlenül csak ukrán átjöhet Magyarországra addig, amíg a háborús helyzet nem konszolidálódik, és itt folytathatja tanulmányait.

Összesen így 1100 hallgatónak nyújtanak lehetőséget arra, hogy teljesen ingyenesen Magyarországon tanuljanak

– közölte a parlamenti államtitkár, megjegyezve: ez is jelentős teher a magyar költségvetés számára, de természetesnek tartják, hogy mint szomszédos ország felelősséget kell vállalni és segíteni kell Ukrajnát a bajban.

Az MTI-hez eljuttatott tájékoztatás szerint Magyar Levente miniszterhelyettes Yevhen Kudriavets ukrán oktatási miniszterhelyettessel aláírta a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram keretében folytatandó együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot.

Borítókép:Illusztráció. (Fotó: Mirkó István)