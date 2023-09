Isztambulban tárgyal Szijjártó Péter

A tárcavezető a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) gazdasági és kereskedelmi miniszteri szintű ülésén közölte, hogy idén megnyílt Üzbegisztán nagykövetsége Budapesten, és Magyarországé is Taskentben. Ezzel teljesült az a 2018-es vállalás, hogy hazánk a TÁSZ mindegyik tagállamában jelen legyen diplomáciai képviselettel, és fordítva.

Ennek kapcsán bejelentette, hogy a szervezetben hazánkhoz hasonlóan megfigyelőstátussal rendelkező Türkmenisztán is nagykövetséget nyit Magyarországon, és a magyar kormány is hasonló döntést hozott. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az elhibázott európai intézkedések sokat ártottak az elmúlt években a Kelet és Nyugat közötti együttműködésnek, ezért a TÁSZ is fontos platform lehet a hídépítés terén.

Rámutatott, hogy az eddigi ellátási vonalak egy része mára ellehetetlenült, a szervezet tagállamai pedig nagy szerepet játszhatnak a kelet-nyugati fizikai összeköttetések biztosításában a következő években.

Európa versenyképességének javítása nem lehetséges a kelet-nyugati együttműködés helyreállítása nélkül, és erre egyre kisebb az esély

– vélekedett, illetve leszögezte, hogy Magyarország mindig is a világ ismételt blokkosodása ellen volt, a történelmi tapasztalatok ugyanis azt mutatják, hogy hazánk rendre rajtaveszített a két blokk közötti civilizált együttműködés hiányán, a kormány ezért továbbra is a konnektivitás pártján van.

Az Európai Unió válaszlépései az ukrajnai háború izolálása helyett globalizálták annak negatív hatásait, s csak remélni lehet, hogy maga a fegyveres konfliktus nem fog globálissá válni

– közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Isztambulban.

A tárcavezető a TÁSZ gazdasági és kereskedelmi miniszteri szintű ülésén kiemelte, hogy az EU az elmúlt évtizedek legsúlyosabb gazdasági és biztonsági kihívásaival néz szembe, a közösség ugyanis rendkívül elhibázott válaszokat adott az ukrajnai háború kitörésére. Aláhúzta, hogy ezek a téves döntések igen sokat ártottak a Kelet és Nyugat közötti együttműködésnek, a szankciók ráadásul teljes kudarcnak bizonyultak, amelyek eredményeként az EU versenyképessége is jelentősen meggyengült.

Ezek a körülmények még inkább felértékelik megfigyelői státuszunkat a Türk Államok Szervezetében, illetve az együttműködésünket a szervezettel és annak tagállamaival

– szögezte le.

Európa versenyképességének javítása nem lehetséges a kelet–nyugati együttműködés helyreállítása nélkül, és erre egyre kisebb az esély

– vélekedett, majd kitért arra is, hogy az európai–orosz kötelékek egyenkénti elvágása után számos politikus beszél ma már az európai és a kínai gazdaság szétválasztásáról, ami viszont óriási hiba lenne.

Kiemelte: a magyar energiaellátás biztonsága nem lenne lehetséges a türk államok nélkül, a szankciós fenyegetések ellenére is megépített Török Áramlat vezeték nélkül, ahogy a diverzifikáció sem lehetne sikeres. Ugyanakkor megemlítette, hogy a felek közötti barátság nem gázbarátság, hiszen az együttműködés építése már több mint tíz éve megkezdődött, amit akkoriban élesen kritizáltak az európai vezetők, akik ma közös fényképekért állnak sorban az érintett országok vezetőivel. Szijjártó Péter ezután támogatásáról biztosította a koordinált fellépést bizonyos ügyekben, s üdvözölte a közös beruházási alap létrehozását, amelyhez szavai szerint a kormány kész hozzájárulni 100 millió dollárral.

Hozzátette, hogy Magyarország a szintén felállítani kívánt Zöld Pénzügyi Tanács munkájában is részt fog venni, mert a zöld átállás, a fenntartható növekedés nagyon fontos hazánknak, amely egyike a világ azon húsz államának, amelyek a károsanyag-kibocsátásuk csökkentése mellett tudják biztosítani a GDP-bővülést.

Méltatta a türk különleges gazdasági övezet létrehozását célzó erőfeszítéseket is, s tudatta, hogy beruházásokra ösztönzik a magyar cégeket. Végezetül aláhúzta, hogy a Magyarország és a TÁSZ-országok közti kereskedelmi forgalom tavaly átlépte a négymilliárd dollárt, és 2023 első felében meghaladta a 2,8 milliárd dollárt, ami 28 százalékos növekedést jelent.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszél a Bosch Energy and Body Systems Kft. beruházását bejelentő sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2023. szeptember 11-én. (Fotó: MTI/Lakatos Péter)