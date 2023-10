A szavazatok csaknem 100 százalékos feldolgozottságánál már kijelenthető, hogy a jobboldali konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) kormánypárt nyerte meg a vasárnap rendezett lengyel választásokat. Ennek ellenére azonban az ellenzéki pártok örülhetnek jobban, hiszen hiába szerezte meg a szavazatok 35,43 százalékát a PiS, kormányalakításra mégis a Donald Tusk vezette Polgári Koalíció (KO) szövetségnek, a centrista-jobbközép Harmadik Útnak – a Lengyel Néppárt (PSL) és a Lengyelország 2050 koalíciója –, valamint a Baloldalnak (Lewica) van nagyobb esélye. A KO 30,66 százalékkal végzett a második helyen, a Harmadik Út a voksok 14,41 százalékát kapta, ami – nevükhöz hűen – a harmadik helyre volt elég, a Baloldal pedig 8,6 százalékkal a negyedik helyre ért be. A PiS-től jobboldalra álló Konföderáció is bejutott a lengyel törvényhozásba, a Slavomir Mentzen és Krzysztof Bosak által vezetett szövetség 7,16 százalékot ért el. A választásokon rekord magas volt a részvétel, a választópolgárok 74,27 százaléka járult az urnák elé.

A PiS megnyerte a választásokat, azonban ez most úgy tűnik, nem elegendő

– húzta alá lapunknak Sébastien Mauwissen. A lengyel Ordo Iuris Intézet elemzője szerint a kormánypárt jelenleg abban bízhat, hogy néhány képviselőt esetleg át tud csábítani a PSL-től, vagy éppen a Konföderációtól. Ez azonban még mindig csak egy kisebbségi kormány megalakítására lenne elég, amely nagyon gyorsan előrehozott választásokat vonhat maga után. – Ez persze egy lehetséges forgatókönyv, de nem tartom valószínűnek – fogalmazott Mauwissen.

A többségi kormányalakításhoz a 460 tagú alsóházban 231 mandátum szükséges. Jelen állás szerint a PiS 196, míg a Konföderáció 15 képviselőhelyet szerzett meg.

Ezzel szemben a KO (158), Harmadik Út (61) és Baloldal (30) természetes szövetsége könnyedén össze tudja adni a szükséges mandátumszámot.

Gyengén szereplő szövetséges

A két legnagyobb meglepetés egyértelműen a Harmadik Út kiemelkedő szereplése, valamint a Konföderáció alulteljesítése. A jobboldali nemzeti-libertariánus párt az elmúlt egy évben nagyon csapongó eredményeket mutatott a felméréseken: tavaly decemberben még alig 6 százalékon álltak, 2023 augusztusában mérték őket 15 százalékra is, majd közvetlenül a választások előtt újból visszaestek 8-10 százalék körülre, annak ellenére, hogy tulajdonképpen semmi olyan dolog nem történt körülöttük, ami ezt indokolta volna.

A mérések egy része inkább a fantázia szüleménye, mintsem a valóság

– magyarázta a szakértő. Mauwissen szerint a párt támogatottsága valójában sosem volt 15 százalék körül, azonban a választásokon elért alacsony eredmény még így is meglepő. – Elsősorban ez a saját felelősségük. Elkezdtek kevésbé megosztók, kevésbé ellentmondásosak és a fősodorhoz húzók lenni az utolsó hónapokban – mutatott rá. Ez hiba volt, hiszen a párt szavazóbázisát alapvetően a mainstream-ellenesség jellemzi, azért sikerült támogatókat szerezniük, mert eltértek a fősodortól többek közt a koronavírus-járvány miatti korlátozások, vagy éppen Ukrajna támogatásával kapcsolatos álláspontjuk tekintetében.

A Konföderáció volt az egyetlen lengyel párt, amely a háború kitörését követően kritizálta a lengyel kormány Ukrajna-politikáját, azonban a kampány hajrájában a gabonaválság és a PiS arra adott válasza kifogta a szelet a párt vitorlájából.

A szakértő szerint itt a kormánypárt is hibázott, hiszen lehetséges koalíciós partnere eredményeit „szabotálta”. Mindezek mellett a Konföderáció egy nagyon heterogén, egyáltalán nem egységes formáció. Egyik felük gazdaságilag libertariánus elveket vall, az állam szerepét a lehető legkisebbre csökkentené, míg másik részük radikális nemzeti politikát képvisel. – Az egység hiánya miatt úgy tűnik – és ez az eredményekből is jól látszik –, hogy nem veszik őket komolyan – mutatott rá Mauwissen.

Tusk harmadik lába

A másik nagy meglepetés a választásokon a Harmadik Út kiemelkedő szereplése, aminek egyfelől örülhet Donald Tusk, másfelől fejtörést is okozhat neki. – Sokan a Harmadik Utat viccesen Tusk harmadik lábának szokták nevezni, mivel olyan nagy különbségek vannak a Polgári Platform (a KO fő pártja, melynek Tusk az elnöke – a szerk.) és a PSL, illetve a Lengyelország 2050 között – magyarázta a szakértő.

Emellett pedig a PSL Tusk potenciális miniszterelnöki pozícióját is veszélybe sodorhatja, ezt jól mutatják a választások utáni nyilatkozatok is.

– Ha a koalíció több pártból áll, a kormányfőnek olyan politikusnak kell lennie, aki mindenkinek élvezi a bizalmát – húzta alá Wladyslaw Bartoszewski. A néppárti politikus hozzátette, Tuskban saját pártja szavazóinak jelentős része, mintegy 20 százaléka sem bízik. Mauwissen elmondta, nem lenne meglepő, hogyha a Néppárt és annak vezetője, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz miniszterelnöki babérokra törne, hiszen tapasztalt, dörzsölt politikusról van szó, akinek a jó eredmény miatt ütőkártya van a kezében.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (b) és Szymon Holownia, a Lengyel Parasztpártból (PSL) és a Lengyelország 2050 nevû pártból álló ellenzéki koalíció, a Harmadik Út vezetői ünnepelnek támogatóikkal a lengyel parlamenti választások eredményváróján Varsóban 2023. október 15-én. Fotó: MTI/AP/Michal Dyjuk

A szakértő arra is rámutatott, hogy a PiS hibát követett el azzal, hogy az elmúlt hónapokban teljességgel leszűkítette lehetséges koalíciós partnereinek körét, hiszen a PSL korábban nyitott volt a szövetségre.

A Néppárttal való koalíció sokkal elképzelhetőbb volt, mint például a Konföderációval

– magyarázta. Hozzátette, a PSL régre visszanyúló történelme során mindig megtapasztalható volt, hogy az erősebb, győztes pártokkal próbál szövetségre lépni, mely a legtöbb esetben sikerült is nekik. Csakhogy most már nem kérnek a PiS-ből, ezt a párt vezetője jelentette be a választásokat követő hétfőn.



Elegáns diplomácia

Donald Tusk és Orbán Viktor régóta ismerik egymást, valaha pedig sokkal jobb kapcsolatot ápoltak, mint jelenleg. A PiS kormányzása alatt Lengyelország hazánk egyik legfontosabb szövetségesévé vált, a brüsszeli nyomással szembeni nemzeti érdek melletti kiállás, az illegális bevándorlás elleni harc összekötötte az országokat. Most az a kérdés, hogy egy lehetséges Tusk-kormánnyal hogyan fog alakulni az együttműködés. – A PiS győzelme kifejezetten jót tett volna a visegrádi négyek partnerségének – fogalmazott Mauwissen.

A szakértő ugyanakkor nem tart attól, hogy nagyon megromlanának a kapcsolatok Varsó és Budapest között, még annak ellenére sem, hogy Tusk valószínűleg a nyugati fősodorhoz csatlakozva továbbra is támadni fogja Magyarországot.

– Orbán Viktor politikáját ismerve ő nem fog belemenni a kicsinyes, pitiáner sárdobálásba. Olyan diplomatikusan fogja kezelni a helyzetet, ahogyan csak lehet – vélekedett az elemző. Lapunknak a KO vasárnapi eredményváróján egyébként úgy nyilatkozott a PO egyik politikusa: kiemelten fontos kérdésként tekintenek a Magyarországgal való jó együttműködés előmozdítására.

Borítókép: Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettes, a Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) elnöke szól támogatóihoz, a háttérben Mateusz Morawiecki miniszterelnök (b5) a lengyel parlamenti választások eredményváróján Varsóban 2023. október 15-én (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)