Magyarország kiveszi a részét a NATO közös feladataiból

Az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény szerint a júliusi vilniusi – állam- és kormányfői szintű – NATO-csúcstalálkozó óta először tanácskoztak a szövetség védelmi miniszterei. A megbeszélésen Magyarországot Gion Gábor, a Honvédelmi Minisztérium (HM) védelmi stratégiáért és humánpolitikáért felelős államtitkára képviselte – tették hozzá.

A tárca azt írta, hogy a brüsszeli értekezlet a közös elrettentési és védelmi feladatok végrehajtására, az új kollektív védelmi berendezkedés működtetésére, valamint a folyamatban lévő műveletek áttekintésére összpontosított.

A védelmi miniszteri értekezlet margóján egyúttal sor került egy, a NATO által elővezetett, közös légi kiképzést és légvédelmet is elősegítő, határokon átnyúló légtérkezdeményezést támogató szándéknyilatkozat aláírására is.

Hangsúlyozták:

Magyarország kiveszi a részét a közös feladatokból, amire jó példa a keleti szárnyzóna kihívásaira reagáló, magyar vezetésű többnemzeti NATO-harccsoport, valamint a Székesfehérváron működő többnemzeti hadosztályparancsnokság (HQ MND-C, HQ Multinational Division Centre), amelyet Magyarország Horvátországgal és Szlovákiával közösen hozott létre.

Az Európai Unió képviselőjének jelenlétében a szövetségesek áttekintették az iraki, illetve a nyugat-balkáni műveletekkel kapcsolatos helyzetet, illetve megvitatták az EU-val történő együttműködés lehetőségeit a térség stabilitásának fokozása érdekében.

A szerepvállalás kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy a nemzetközi szövetségi rendszerek keretein belül a nyugat-balkáni térségben a magyar részvétel a legmagasabb szinteken valósul meg.

Míg a NATO legnagyobb létszámú szárazföldi műveletének számító KFOR parancsnoki tisztségét a közelmúltban, 2024 januárjától a bosznia-hercegovinai EUFOR ALTHEA-misszió vezetését tölti be magyar katona, Sticz László vezérőrnagy személyében – közölték.

Magyarország a NATO-ban konzekvensen képviseli a déli kihívások napirenden tartását. A déli régió helyzete feszült, ezt példázza az elmúlt időszak feszült helyzete Koszovóban, ezért a biztonságunk megőrzése érdekében rendkívül fontosnak tartjuk a NATO és az EU jelenlétének fenntartását a térségben

– tették hozzá.

A közlemény szerint a korábban elfogadott napirendi témákat kiegészítette a déli dimenzió biztonságát is érintő, Izrael elleni terrortámadás fejleményeinek áttekintése is. A helyzetről Joav Gallant izraeli védelmi miniszter videókapcsolaton keresztül számolt be a szövetségeseknek – írták.

Az ülés során Magyarország szolidaritásáról és támogatásáról biztosította az izraeli felet

– emelték ki.

Mint írták, a védelmi miniszteri találkozón első alkalommal került sor a NATO–Ukrajna Tanács védelmi miniszteri szintű ülésére. „Magyar részről megerősítettük, hogy nem szeretnénk a NATO-t az ukrajnai háború részévé tenni, valamint megosztottuk aggodalmainkat a kisebbségi jogok helyzetével kapcsolatban. Emellett kifejtettük, hogy az együttműködésnek továbbra is közös értékeken és döntéseken kell alapulnia” – olvasható a HM közleményében.

Borítókép: Csoportkép a résztvevőkről a NATO-tagállamok védelmi minisztereinek második napi ülésén Brüsszelben (Fotó: MTI/EPA/Olivier Matthys)