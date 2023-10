Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter a nemrég napvilágot látott sajtóhírekkel kapcsolatban elmondta, hogy a kormány várja az Európai Bizottság megerősítését annak kapcsán, hogy a megállapodást tető alá hozzák.

Mi a magunk részéről a bizottság legutóbbi kérdéseit természetesen a teljes részletességgel meg fogjuk válaszolni, és abban bízunk, hogy azok a válaszok, amelyek azért jórészt már technikai jellegűek, tehát nem a nagy kérdésekre vonatkoznak, hétköznapi élettel kapcsolatos kérdések, megnyugtatók lesznek a bizottságnak és meg tudunk állapodni

– mondta a tárcavezető, majd megjegyezte, hogy már hagyományosnak mondható, hogy a kormány a sajtóból értesül a bizottság esetleges álláspontjáról, miközben hivatalosan semmilyen információt nem kapnak.

A kérdéseket múlthéten kaptuk meg. Ezen dolgozunk, ezeket megválaszoljuk, tekintettel az Országos Bírói Tanács munkafeltételeire és mindenre. Minden aprólékos kérdésre igyekszünk kielégítő választ adni

– jelentette ki a miniszter, majd újságírói kérdésre válaszolva elmondta, hogy a megállapodás tető alá hozása továbbra sincs összekötve az Ukrajnának szánt pénzek folyósításának kérdésével, a két ügy pusztán párhuzamosan fut.

Ezek a politikai ügyek azért általában nem így szoktak zajlani, nem hiszem, hogy össze lenne kötve a két téma. Időben lehet, hogy párhuzamosan folyik a kettő, a tárgyalássorozat, illetve az Ukrajnával kapcsolatos pénzügyi segítség előkészítése, de nem hiszem, hogy logikailag össze lenne kötve. A bizottság legalábbis nem tett ilyesfajta utalást

– mondta a sajtótájékoztatón Navracsics Tibor

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az Európai Bizottság november végéig mintegy 13 milliárd euró értékben oldaná fel a forrásokat, ezt erősítette meg a Financial Times üzleti napilapnak három, a tárgyalásokra rálátó forrás. Az EU tavaly decemberben fagyasztotta be a kohéziós alapokból Magyarországnak járó mintegy 22 milliárd eurót, miután úgy látták, hogy az ország nem teljesíti az emberi jogi és jogállamisági alapelveket.