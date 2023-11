Így segítik a négylábúak az izraeli hadsereg munkáját + videó

Az IDF Oketz kutyás egysége Hamász terroristák robbanószerkezet- és fegyverrejtekhelyét leplezte le, amiről egy videót is feltettek az internetre. Ahogy a felvételen is látszik, a kutyákat a Hamász csapdáinak és rejtett fegyvereinek leleplezésére is használják, emellett pedig a túszok felkeresésében is kiemelt szerepük van. A felvétel még az IDF és a Hamász közötti tűzszünet életbe lépése előtt készült.

A felvételen az Al Hamor dandár részét képező Sting egység katonái több tucat robbanóanyagot fedeztek fel a Hamásztól elfoglalt épületekben, köztük egy hordóbombát, amelyet úgy állítottak fel, hogy a csapatok elhaladásakor felrobbanjon. Fegyvereket találtak az al-Rantisi kórházban is – közölte az IDF.

Sajnálatos módon négy kutya odaveszett a felderítés során, őket a Sting egység főhadiszállásának külön erre létrehozott temetőjében fogják eltemetni.

Borítókép: Romok és törmelékek a Gázai övezet déli részén fekvő Hán-Júniszban 2023. november 24-én, miután életbe lépett a négynapos tűzszünet Izrael és a Gázai övezetet irányító Hamász palesztin iszlamista szervezet között (Fotó: MTI/AP/Mohammed Dahman)