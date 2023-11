Korábban megírtuk, hogy rövidesen nyilvánosságra hozzák a fotókat. Most ezt meg is tette az Orosz Állami Vasutak. Íme a Gyed Moroz vonatról készült friss fotók. A vonaton van a Télapónak fogadószoba és színházterem bábszínházi előadásokhoz is.

Borítókép: A Gyed Moroz mesevonat 2022-ben (Fotó: Ria Novosztyi)